'Može se zamisliti da se sad preko H-altera uvodi presedan prema kojem sud može zabraniti i da piše o Vladi'

Kao što se već zna, zagrebački Općinski građanski sud odredio je prekjučer portalu H-alter privremenu mjeru zabrane objavljivanja tekstova o zagrebačkoj Poliklinici za zaštitu djece i mladih, kao i o ravnateljici te ustanove, Gordani Buljan Flander. U rješenju suda stoji da će privremena mjera biti na snazi do pravomoćnog okončanja postupka ili drugačije odluke suda.

Takvo rješenje donio je sudac Andrija Krivak i u njemu je navedeno da je odluka donesena "zbog osiguranja nenovčane tražbine Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba i ravnateljice Poliklinike Gordane Buljan Flander”. No, navedena je odluka donesena bez očitovanja druge strane, odnosno Udruge za nezavisnu medijsku kulturu, koja je izdavač portala H-alter. A zapravo, povod za ovakvu odluku suda niz je tekstova kolegice Jelene Jindre, pod nazivom "Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece", koji su objavljivani na portalu H-alter.

O ovakvom je presedanskom slučaju cenzure medija danas su zajedničkim priopćenjem već reagirali Hrvatsko novinarsko društvo i Sindikat novinara Hrvatske.

No, poželjeli smo i od predsjednika zagrebačke Udruge za nezavisnu medijsku kulturu te glavnog urednika H-altera Tonija Gabrića doznati što on i njegovi kolege na portalu kažu na sve ovo što im se događa.

- Mi smo prekjučer doznali da je u e-pretinac suda u Zagrebu stavljen naš predmet i da ga kasnije tamo možemo podići, ali iz nekih tehničkih razloga to nismo mogli učiniti. Tako smo onda cijeli jučerašnji dan proveli u telefonskim razgovorima s tajnicom suca koji vodi taj predmet. Razgovarali smo na koji način doći do rješenja. Pritom moram reći da mi do ovog trenutka još uvijek nemamo to sudsko rješenje. Oni su nam to poslali poštom jučer ujutro i mi smo u poštanskom sandučiću pronašli cedulju od pošte. Stoga sam danas ujutro u 8 sati bio na pošti u Zvonimirovoj ulici, jer je na toj ostavljenoj cedulji pisalo da danas možemo podignuti pošiljku, ali to jutros još uvijek nije bilo u pošti pa u ovom trenutku još uvijek nemam to sudsko rješenje. No, mi smo to sudsko rješenje prvi put vidjeli sinoć na portalu Direktno.hr. Očito je da ga je njima netko dostavio. Ili netko sa suda ili im je to stiglo od Gordane Buljan Flander, jer je to rješenje upućeno njoj i nama. Ako je njen izbor portal Direktno.hr, to je onda i legitimira na takav način jer znamo kakav je to tip medija - uvodno nam je Toni Gabrić pojasnio tijek događaja potom komentirajući samu sudsku odluku koja je zadesila H-alter.

- Svi znamo da postoji članak Ustava u kojem je eksplicitno rečeno da je cenzura zabranjena. To je nedvosmisleno navedeno. I prema mojem razumijevanju stvari ovo je sad zaobilaženje te ustavne odredbe kako bi se cenzura provela uz pomoć drugih zakonskih propisa. Ako je ovo što se sad događa, ovaj slučaj, neki presedan, onda možemo zamisliti da se kroz mala vrata, preko H-altera, uvodi jedan presedan prema kojem sud može zabraniti nekom velikom mediju da piše o Vladi. Jer, i Vlada i Poliklinika za zaštitu djece i mladih - tijela su javne vlasti. I to je to. Ovaj moj pokušaj analiziranja ukazuje da se ovdje radi o nečem opasnom, a to je ukidanje novinarskih sloboda - ustvrdio je Gabrić dodavši da je H-alter angažirao odvjetnicu Vanju Jurić, koja je specijalizirana za SLAP-predmete, i danas poslijepodne će zajednički s njom dogovoriti strategiju za dalje.

Je li sve ovo što se H-alteru sad dogodilo, ova sudska zabrana objavljivanja točno određenih tekstova, zapravo samo vrlo zoran pokazatelj da su Jelena Jindra i H-alter, objavom serije tih tekstova, taknuli baš tamo gdje je trebalo, pitali smo Gabrića.

- Bio bih sretniji da tu i takvu potvrdu nismo dobili jer takvi lakmus papiri u slobodnom društvu nisu potrebni. Jelenini tekstovi govore dovoljno sami po sebi. Nama se posljednjih tjedana javljaju deseci i deseci roditelja koji su žrtve te prakse otuđivanja djece i koji se žale na arbitrarnost i manipulativnost zagrebačke Poliklinike za djecu i mlade. I ovi su tekstovi samo izraz nečega što je do sada bilo potisnuto u društvu, a što, nakon ovoga, više neće moći biti potisnuto - uzvratio nam je glavni urednik H-altera Toni Gabrić.