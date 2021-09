'Ne možemo se samopopisati jer ulice u kojoj živimo nema u ponudi'

Redovno im dolazi pošta, računi za grijanje, struju i vodu, dostavljaju im se paketi, a lako ih se pronađe i GPS-om, odnosno navigacijom. Čini se prema tome da ljudi koji žive u Ulici Kozari u četvrti Peščenica – Žitnjak imaju dom na sasvim običnoj, dostupnoj i vidljivoj lokaciji. No u posljednjih tjedan dana uvjerili su se da i nije baš tako, barem što se tiče samopopisivanja. U aplikaciji u sustavu e-Građani Rajko Šlogar, koji stanuje na adresi Kozari 7, i njegov susjed Krunoslav Genzić, koji je na broju 5, govore, nisu mogli unijeti podatke za popis stanovništva jer njihove ulice nema u izborniku, odnosno obrascu.

“Nemaštovita” imena

Isprva su mislili da je riječ o sitnoj pogrešci te da je možda “do interneta”, preopterećenosti stranice ili da su “stisnuli krivu tipku”. – Ne razumijem se najbolje u računala pa sam zamolio sina i kćer koji žive u inozemstvu da me probaju preko svojeg kompjutora popisati. Međutim, ispostavilo se da ni oni ne mogu – govori Šlogar, koji se nakon toga obratio svojem susjedu Genziću. No, ni on nije imao uspjeha, a u razgovoru sa susjedima otkrili su kako se čitava ulica ne može popisati jer je nema u ponudi.

– Ulica je duga kojih 500 metara i tu se nalazi sedam kućanstava. A osjećamo se kao da živimo u najzabačenijem mjestu na svijetu iako ulica postoji otkako je Zagreba. Ja živim u njoj 70 godina i svi su moji preci također ovdje stanovali. Nije da je novonapravljena pa zato izostavljena – kaže Genzić. Odlučili su se stoga obratiti službi za korisnike sustava e-Građani.

– Kazali su nam kako je točno da naše ulice nema i da su je vjerojatno slučajno izostavili. Pa savjetovali da za adresu stavimo neku od susjednih ulica, što nema smisla jer će podaci biti netočni i nepotpuni, a i ne želimo imati problema kada popisivači budu obilazili domove. Rekli su nam usto da su naš problem proslijedili Državnom zavodu za statistiku te da će sve biti riješeno do početka ovog tjedna, ali nije se riješilo do danas. Još se ne možemo popisati – ističe Šlogar, dodajući da je do problema vjerojatno došlo zato što su “nemaštovito” birali imena pa oko njih postoji mnogo ulica sa sličnim nazivima, poput Kozari put I, Kozari odvojak II...

Obratili su se i Državnoj geodetskoj upravi jer je iz njihova registra ulica uzeta lista za samopopisivanje. Ondje su im rekli, kaže Šlogar, da bi sve trebalo regularno funkcionirati.

– A i ondje su nam kazali kako su protiv naputka koji smo dobili da se popišemo na tuđu adresu u blizini – napominje.

Pokušajte ponovno

Pitali smo i mi u Državnom zavodu za statistiku (DZS), iz kojega odgovaraju kako kod njih nije detektiran nikakav problem.

– Provjerom baze podataka Državne geodetske uprave, u Zagrebu ima 50 ulica koje počinju s riječju Kozari. Molimo da ponovno pokušaju s odabirom ulice jer bi u popisnoj aplikaciji trebala biti ponuđena, budući da se koristi važeća baza podataka. Željena se ulica pronalazi utipkavanjem par uzastopnih slova. Neki su građani imali poteškoća u slučajevima kada su u nazivu ulice slova č, ć, š, ž…, primjerice Lašćinska, ali to je problem s računalom ili tipkovnicom koju koriste. No nakon kontakta riješeni su i ti problemi pa su se uspješno popisali – ističu u DZS-u.

Samostalno popisivanje u sustavu e-Građani provodi se do nedjelje, a onda slijedi druga faza. Na teren izlaze popisivači koji će uz pomoć elektroničkih uređaja upisati one koji to nisu učinili sami, obaviti kontrolu dosad poznatih podataka i ispraviti pogreške nastale samopopisivanjem. Dosad se u Zagrebu samopopisalo više od četvrtine stanovništva.