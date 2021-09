Tomaševićevi auti skuplji od Bandićevih, a nabavio ih je triput manje

Jedan od prvih poteza novog zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića bilo je poništenje natječaja za najam 151 vozila koji je objavila prethodna gradska vlast. Procijenjena vrijednost dnevnog najma tih vozila na godinu dana iznosila je 4,5 milijuna kuna plus PDV, odnosno 29.801 kunu godišnje po vozilu. Tomašević će ovih dana objaviti novi natječaj za trogodišnji najam vozila, u ovom slučaju njih 50, a procijenjena vrijednost te nabave je 5,4 milijuna kuna plus PDV. To je u tri godine trošak od 108.000 kuna po vozilu, odnosno godišnje 36.000 kuna.