Može li u Hrvatskoj uspjeti britanski eksperiment o potpunom otvaranju: 'Imamo veliki problem'

Vjerujemo da ne pretjerujemo kada kažemo da svijet nestrpljivo očekuje rezultate velikog britanskog eksperimenta – potpuno otvaranje 19. srpnja unatoč tome što pandemija još nije gotova, a i dalje se širi delta-varijanta koronavirusa. I sada su stigli prvi rezultati: u ponedjeljak je u Velikoj Britaniji zabilježeno 24.950 novozaraženih, što je pad od 15.000 u odnosu na brojke otprije nekoliko tjedana kada je bilo i 39.950 zaraženih dnevno. Još u nedjelju bila su 29.173 nova slučaja zaraze. Pad se bilježi šest dana zaredom, prvi put nakon studenoga kada je na snazi bio drugi britanski lockdown.

Premijer Boris Johnson i njegov kabinet procijenili su kako je rizik od novog velikog vala smrti ili hospitalizacija malen zbog visoke razine procijepljenosti koja bi trebala ograničiti rizik od ozbiljnog obolijevanja iako ne sprečava potpuno nove zaraze. Ti novi slučajevi rezultirali su ipak izostancima s posla zbog samoizolacije nakon kontakta s osobama koje su na testu bile pozitivne. Ipak, još vlada oprez i traži još malo vremena kako bi bilo sigurno da se ne radi samo o prolaznom trendu. Neki su, međutim, naglo razvili optimističnost, poput epidemiologa Neila Fergusona s Imperial College of London, koji je rekao kako Veliku Britaniju dijeli tek nekoliko mjeseci od završetka pandemije upravo zbog procijepljenosti koja je drastično smanjila rizike od hospitalizacije i smrti. Za mišljenje o britanskom eksperimentu pitali smo prof. dr. sc. Peru Lučina s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

– Još nemamo pravu sliku o intenzitetu širenja virusa. Pravu sliku će dati broj hospitaliziranih i broj umrlih. Također, ne treba podcijeniti tzv. dugi COVID, odnosno broj onih koji će imati dugotrajnije posljedice. O tome u ovom trenutku ne možemo imati prave informacije jer je prerano, kaže Lučin ističući kako je odluka o potpunom popuštanju mjera bila slojevita i uzimala je u obzir velik broj parametara.

– Sigurno je jedan od najvažnijih razloga za tu odluku bio velika procijepljenost odraslih i rizičnih skupina. Uz već razvijenu svijest i navike velikog broja ljudi o samozaštiti, bilo je očekivati da će se širenje virusa odvijati među mlađom populacijom. Također, i tajming je dobro promišljen. U srpnju su ljudi većinom na otvorenom pa je sigurno i infektivna doza manja kod onih koji se zaraze, a to znači i blaži tijek bolesti – kaže ovaj naš znanstvenik.

Što ovakav razvoj u Velikoj Britaniji znači za nas?

– Britansko će iskustvo svakako biti važno i za nas. Sigurno će veliki broj ljudi steći aktivni imunitet, ali će biti i teško oboljelih, umrlih i ljudi s dugim COVID-om. Naravno, trebat će pažljivo pratiti pojavljivanje novih varijanti i možda i još zaraznijih sojeva s obzirom na velik broj zaraženih. No, Britanci to vrlo temeljito i pažljivo prate, tako da analize tog eksperimenta možemo očekivati tijekom kolovoza – kaže Lučin te dodaje kako se i kod nas već počelo govoriti o popuštanju.

– Mi za donošenje takve odluke imamo velik problem jer je broj cijepljenih premalen, posebice u visoko rizičnim skupinama. S obzirom na to da očekujem rast političkog pritiska za popuštanjem mjera, očekujem i porast motivacije za cijepljenjem. Vjerojatno će svi oni koji su bili neodlučni shvatiti da s popuštanjem mjera rastu i rizici za infekciju. No za razliku od prošle godine, sada imamo cjepivo – kaže Lučin.

