N1 želi nacionalnu koncesiju, Agencija nam je odgovorila hoće li je dodjeljivati ove godine

S obzirom na to da je N1 televizija, nedavno, iskazala interes za dodjeljivanjem nacionalne TV koncesije te ga uputila Agenciji za elektroničke medije, upitali smo Agenciju kakvi su im planovi i može li N1 Televizija i uz koje uvjete postati nacionalno emitirana te kada bi se to moglo dogoditi. Iz Agencije su nam odgovorili, kako će "U 2021. Vijeće će obnavljati one televizijske koncesije koje ove godine trebaju isteći i koje već imaju postojeće koncesionare.

Što se nacionalnih koncesija tiče, Vijeće za sada nema u planu dodjelu koncesija u 2021. Naime, prije raspisivanja natječaja potrebno je utvrditi da postoji javni interes te napraviti studiju opravdanosti. Pri tome valja uzeti u obzir da raspisivanje, utvrđivanje potrebnih uvjeta za pripremne radnje, prikupljanje ponuda i donošenje odluka je proces koji traje određeno vrijeme.."

Nadalje iz Agencije o konkretnom slučaju N1 Televizije kažu sljedeće: " Trgovačko društvo Adria News d.o.o., vlasnik portala N1, uputilo je Vijeću za elektroničke medije poziv za pokretanje pripremnih radnji kako bi se mogla objaviti Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja usluge televizije i radija na nacionalnoj razini. U svom odgovoru, Agencija za elektroničke medije ukazala je na odredbe Zakona o elektroničkim medijima koje se odnose na uvjete nedopuštene koncentracije u području medija. Tako Vijeće utvrđuje postojanje nedopuštene koncentracije prema sadržaju odredbe članka 54. ZEM-a, a pojam povezanih osoba primjenom odredaba članaka 53. ZEM-a u svezi sa člankom 55. ZEM-a. Za povezane osobe također postoji pretpostavka o postojanju nedopuštene koncentracije u području medija i u slučajevima iz članka 54. ZEM-a..

Iz Agencije su pojasnili što ti zakoni i točke predstavljaju za N1 televiziju te kažu: Trgovačko društvo Adria News d.o.o. je pod kapitalnom, operativnom i upravnom kontrolom Slovenia Broadband S.a.r.l.., trgovačkog društva koje je istovremeno vlasnik drugog trgovačkog društva koje ima nacionalnu koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije (NOVA TV d.d.). NOVA TV je nakladnik medijske usluge televizije, koji u Republici Hrvatskoj ima koncesiju na državnoj razini za dva televizijska kanala (NOVA TV i DOMA TV) i više dopuštenja za satelitski, internetski i kabelski prijenos audiovizualnog programa, odnosno za pružanje usluga audiovizualne usluge na zahtjev.

Nakon nabrojanoga, iz Agencije zaključuju: "Stoga bi Vijeće, čak i u slučaju da donese odluku o provedbi pripremnih radnji i donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja usluge televizije i radija na nacionalnoj razini, u provedbi tog postupka, bilo dužno u pogledu svih dostavljenih prijava voditi računa o tome postoje li prepreke koje se odnose na postojanje nedopuštene koncentracije svakog od prijavitelja.

Ukratko, prevedeno, da bi N1 televizija dobila nacionalnu koncesiju trebalo bi raspisati pojednostavljeno rečeno natječaj za dodjelu koncesija, što AEM ne planira u ovoj godini. Nadalje, poruka AEM-a jest, da će i ako se to jednom dogoditi biti propitana koncentracija NOVE TV i njihova kanala Doma TV, kao prepreka za dodjelu koncesija zbog nedopuštene koncentracije, spram sadašnjih zakona.

Inače, valja znati vlasnik N1, Nove TV i Doma TV je United grupa, koja u svojem portfelju ima još i Sport klub, a vjerojatno najunosniji posao posao u Hrvatskoj sklopili su kupnjom Tele2 mobilnog operatora koji se sada zove Telemach. Cilj United grupe koja je u posljednje vrijeme kupila niz operatora u jugoistočnoj Europi poput Grčkog i Bugarskog je da zaokruži svoje poslovanje u telekom biznisu, ali i u proizvodnji video i TV sadržaja te njegovoj distribuciji na području jugoistočne Europe. Za sada hrvatski zakoni ne dopuštaju takve poslove u Hrvatskoj, premda se govori o namjeri da se zakoni mijenjaju budući je Hrvatska jedna od rijetkih EU zemalja koja ne dopušta vertikalnu koncentraciju tih djelatnosti, no za sada, konkretnih rješenja nema.

Cijela priča došla je u fokus javnosti kada A1 Hrvatska, telekom operator, koja pruža usluge IPTV-a i United grupa kao proizvođač sadržaja nisu postigli dogovor oko daljnjeg distribuiranja kanala na njihovoj platformi, te N1 televiziju i neke sportske kanala pretplatnici A1 televizije više ne mogu gledati. Uskoro bi ugovor trebao biti produžen i za HT pretplatnike odnosno gledatelje MAXTV-a, hoće li se to dogoditi još nije poznato. United grupa, planira istovremeno uspostaviti i na tržištu ponuditi svoju TV platformu EON, koja bi trebala funkcionirala poput Netflixa. Radi se o usluzi koja bi kao Netflix bila dostupna svima neovisno o operatoru. Inače, trenutačno N1 televizija, može se i dalje pratiti u svom punom obimu putem interneta odnosno njihova portala i do kraja svibnja, koliko traje ugovor na MaxTV-u, kao i na satelitskom pružatelju TV usluga Total TV.