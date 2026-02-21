Naši Portali
Mirko Galić
Mirko Galić

Što će sve još izroditi incest HDZ-a i DP-a – uz odjednom brižne babice iz HSLS-a

21.02.2026. u 11:07

Dabro ima očit problem, politički, možda i mentalni, s usklađivanjem svoga političkog djelovanja i privatnog uvjerenja, što redovito loše završi za političara, a nekad i za samu politiku

Notorni Josip Dabro dao je novi dokaz, drastičniji od prethodnoga, koji ga je stajao položaja u Vladi, do koje se mjere srozala javna funkcija u Hrvatskoj u eri Andreja Plenkovića. Bivši ministar i sadašnji saborski zastupnik pjeva Anti Paveliću u državi koja je po formi demokratska republika, a u ustavnim temeljima ima ugrađen antifašizam. Dabri u obranu mora se reći da se prije njega pjevalo Juri i Bobanu, Jasenovcu i Gradiški Staroj, da je ustaški pozdrav ušao u pjesmu kao himna Domovinskog rata. Prst po prst, "dvostruka konotacija" uzela je cijelu ruku. Dabro je probio zvučni zid s Antom Pavelićem; u njegovoj "grobnici od zlata" ne počiva nitko drugi osim ustaškog poglavnika, čak i da se ne razotkriva što je pjesnik htio reći epitafom o "vođi svih Hrvata" ili da se ne vadi nespretno na neke nepoznate i nepostojeće ličnosti iz daleke habsburške prošlosti. Kad se već neće ispričati onima koji ne misle da ustaški poglavnik ne zaslužuje hvalospjeve, mogao je, u samoobrani, poslušati Michela de Montaignea: "Onaj tko želi odbaciti neznanje, mora ga priznati." Zna li Dabro komu pjeva? Čak i da ne zna, neznanje ga ne opravdava što kao osoba pod prisegom gazi Ustav na koji je prisegnuo. Iz "zlatne grobnice" nastala je neviđena groznica.

Ključne riječi
HSLS Dario Hrebak Ante Pavelić Josip Dabro

