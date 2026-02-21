Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 116
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

U Hrvatskoj je, čini se, jedino u nogometu više 'sudaca' i 'stručnjaka' nego što je 'osposobljenih' za ustavnopravne i sudske ekspertize

21.02.2026. u 16:05

Zbog pozivanja na Ustav kakvih nema nigdje u EU i tolikih 'tumača' onako kako politički vjetrovi pušu, važno je da u Ustavnom sudu sjede ljudi uspravne kičme

Nama u Hrvatskoj puna su usta Ustava. Nema dana da barem neki naš političar, pravnik, mediji ili građani na društvenim mrežama ne potegnu pitanje ustavnosti nekog pravnog akta, djela ili propusta dužnosnika i javnih osoba. Šampioni smo ustavologije, teško da ima većih od nas u EU. Nismo istraživali, ali gdje je to u Europi moguće da se tako banalan događaj kao što je fešta zbog osvojene europske sportske medalje nacionalne reprezentacije pretvori u raspravu je li time izvršen državni udar na lokalnu samoupravu i radi li se o opasnom Vladinu kršenju Ustava na štetu Grada Zagreba.

Ključne riječi
Možemo! ustavni zakon ustav SDP HDZ Thompson Peđa Grbin

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
16:32 21.02.2026.

Ove na fotografiji je dovoljno vidjeti , pa da se zna kojoj političkoj opciji pripadaju .

Avatar appsalar
appsalar
17:39 21.02.2026.

Koliko leftarda toliko ustavnih stručLJaka. Vidi ovo troje na slici! Oni se razumiju u SVE! Napredna intel'genc'ja!

Avatar Idler 3
Idler 3
17:03 21.02.2026.

Jako dugo sme vu Europi bili pri dnu po broju VSS i obrazovnoj strukturi općenito. Zmišljenim nazovi- fakultetima nam se obrazovna struktura malke popravila al "pamet" ostala ista. Jako dobro uočeno vu članku !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!