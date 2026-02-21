U Hrvatskoj je, čini se, jedino u nogometu više 'sudaca' i 'stručnjaka' nego što je 'osposobljenih' za ustavnopravne i sudske ekspertize

Nama u Hrvatskoj puna su usta Ustava. Nema dana da barem neki naš političar, pravnik, mediji ili građani na društvenim mrežama ne potegnu pitanje ustavnosti nekog pravnog akta, djela ili propusta dužnosnika i javnih osoba. Šampioni smo ustavologije, teško da ima većih od nas u EU. Nismo istraživali, ali gdje je to u Europi moguće da se tako banalan događaj kao što je fešta zbog osvojene europske sportske medalje nacionalne reprezentacije pretvori u raspravu je li time izvršen državni udar na lokalnu samoupravu i radi li se o opasnom Vladinu kršenju Ustava na štetu Grada Zagreba.
