Most planira rekonstrukciju: Mijenjaju politiku, Grmoja se povlači

Europski izbori temeljito su protresli političku scenu, pa stranke koje nisu osvojile mandat ili one koje su uspjele uloviti mjesto u Parlamentu EU, ali nisu osvojile očekivani broj glasova, idu o opsežne stranačke rekonstrukcije. Tu su operaciju pokrenuli Most i Amsterdamska koalicija, koja je osvojila mandat, ali se nadala većem sinergijskom učinku od osvojenih 5,16 posto glasova. Posebno kada se uzme u obzir da Amsterdamsku koaliciju čini sedam stranaka. Glavni odbor Mosta prije koji dan jednoglasno je usvojio zaključak da je za loš rezultat Mosta odgovoran cijeli Glavni odbor, a posebnu odgovornost preuzeo je politički tajnik te stranke Nikola Grmoja.

Grmoja: Ja sam kriv

Most u listopadu organizira izborni Sabor na kojem će birati nove članove svih stranačkih tijela te proširiti Predsjedništvo i Glavni odbor novim ljudima, ali i uvesti nove funkcije poput glavnog i međunarodnog tajnika stranke. Nikola Grmoja, zbog odgovornosti za gubitak Mosta na euroizborima, neće se ponovno kandidirati za političkog tajnika te stranke.

– Smatram se odgovornim za rezultat Mosta jer sam ja nabijao tempo i intenzitet naše stranačke kampanje i napade na HDZ. Ostat ću predsjednik Kluba Mosta u Saboru, ali za političkog tajnika više se neću kandidirati – otkrio nam je Grmoja.

Most će, nastavio je Grmoja, na izbornom Saboru usvojiti i program te definirati javne politike, a fokus će biti na javnoj upravi, pravosuđu, zelenim temama te poljoprivredi za koje Most ima stručne ljude.

– Most se profilirao kao stranka koja je protiv HDZ-a i to ne treba više naglašavati, treba se usmjeriti na politike Mosta i ono za što se Most zalaže – poručio je Grmoja. Iako se on povlači, najvjerojatniji, gotovo sigurni, ponovni kandidat za predsjednika Mosta bit će Božo Petrov. Grmoja tumači kako je u ovom trenutku najbolje da Petrov ostane predsjednik stranke, koja će biti ojačana novim ljudima.

– Novi ljudi i nove ideje pomoći će u rekonstrukciji Mosta kako bismo stranku pripremili za parlamentarne izbore – zaključio je Grmoja.

Iako je na EU izborima prošla bolje od Mosta i “za dlaku” dobila taj jedan željeni mandat, i Amsterdamsku koaliciju čekaju velike promjene. Ta se koalicija već sada smanjila jer ju je napustio HSU, a pitanje je i što će na kraju biti s HSS-om, u kojem su veliki pritisci s jedne strane da stranka skrene “udesno” i s druge strane da se vrati pod okrilje SDP-a, s kojima otprije imaju sklopljen i sporazum o zajedničkom izlasku na buduće parlamentarne izbore.

No potpuno je iluzorno očekivati da bi Bernardić taj sporazum poštovao i dao HSS-u šest ulaznih mjesta na izbornim listama kako su se prije dogovorili. Zato naši izvori u Amsterdamskoj koaliciji vjeruju kako će HSS na kraju ostati u Amsterdamskoj koaliciji, biti na čelu lista u određenim izbornim jedinicama i pokušati samostalno izboriti svoje mandate. A upravo je takav scenarij i sam Beljak, doznajemo, iznio prošlog tjedna na sastanku Amsterdamske koalicije u Buzetu, prvom nakon izbora za EU parlament. A na kojemu je dogovoreno i kako će svi zajedno podržati lijevo-liberalnog kandidata za predsjednika države ili će pak imati svog kandidata.

Temeljita obnova

Međutim, čak i ako se Amsterdamska (osim HSU-a) i održi na okupu do predsjedničkih, a potom i do parlamentarnih izbora, u toj su koaliciji svjesni da im je svejedno potrebno temeljito rebrendiranje, o čemu će detaljnije razgovarati krajem mjeseca.

Nije isključeno, doznajemo, da će se ići čak i s promjenom imena Amsterdamske koalicije, za koje neki partneri drže da nije baš najbolje pogođeno. Međutim, koje bi novo ime koalicija uzela, tek će se raspravljati. Rebrendiranje bi također uključivalo i dogovor oko nove programske platforme na kojoj će šest stranaka izići na parlamentarne izbore. Cilj i ideja je i da se u prvi plan gurnu novi ljudi, a neki drže i lideri s obzirom na to da na proteklim EU izborima ni Krešo Beljak ni Anka Mrak Taritaš nisu doživjeli uspjeh. Nadalje, u Amsterdamskoj koaliciji ne isključuju opciju da im se u budućnosti priključe još neke manje stranke lijevo-liberalnog centra radi stvaranja platforme koja bi omogućila da se okupe sve stranke lijevog centra.

