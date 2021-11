Most o ukidanju mjere 'roditelj-odgojitelj': Tomašević je sramota, izađimo na ulice

Most nezavisnih lista Zagreb oštro je na službenoj Facebook stranici reagirao na ukidanje mjere "roditelj odgojitelj", a što su na današnjoj konferenciji za mediji najavili suradnici zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"SRAMOTA! TOMAŠEVIĆ UKIDA RODITELJA ODGOJITELJA KORIŠTENJEM "RUPE U ZAKONU"!

MOST DANAS ŠALJE SVOJ PRIJEDLOG U JAVNO SAVJETOVANJE!

Gradonačelnik Tomašević je uputio u javno savjetovanje nacrt prijedloga odluke kojim na potpuno nekorektan način UKIDA mjeru roditelj odgojitelj od 01. 05. 2022.

Svjestan činjenice da bi na sebe mogao navući kolektivnu tužbu korisnika ako ukine stečena prava, gradonačelnik je odlučio pronaći rupu u zakonu i smanjiti iznos sa 4800 kn na 1000 kn mjesečno, te na taj način praktično "istjerati" korisnike iz mjere.

Čovjek koji se pred izbore promovirao kao neupitni legalist, sada izvrće duh zakona Republike Hrvatske i nanosi ogromnu štetu preko 30 000 građana Grada Zagreba i cjelokupnom pravnom poretku.

Nema veće štete nanesene društvu u cjelosti od dodatnog uništavanja povjerenja građana u sustav. Na tom ste ispitu, Možemo - politička platforma, danas konačno pali!

Mostovci će svim snagama biti ovakvih izmjena. Zato danas dajemo u javno savjetovanje naš prijedlog reforme mjere koji će očuvati stečena prava korisnika, ali osigurati uštede za Grad. Gradonačelniče, imat ćete priliku pokazati da ste čovjek.

Zadnja opcija, poruka je svima: izlazak na ulice", napisali su zagrebački Mostovci.

Podsjetimo, zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec danas je predstavila prijedlog izmjena odluke o novčanoj pomoći za roditelja odgojitelja. Nakon ove odluke korisnici izlaze iz mjere kada dijete navrši sedam godina, a do sada je to bilo do 15 godina. Korisnicima kojima je dijete već navršilo sedam godina novčana potpora prestaje s 1. svibnjem 2022. , ali im se otvara mogućnost zaposlenja odmah po stupanju odluke na snagu.

Korisnicima kojima je dijete mlađe od sedam godina od 1. svibnja 2022. mjesečna se naknada smanjuje na 1000 kuna s dosadašnjih 4850 kuna, ali im se također otvara mogućnost zaposlenja nakon stupanja odluke na snagu, kao i mogućnost upisa djece u dobi od tri do šest godina u vrtić. Gradska uprava ovom će mjerom uštedjeti oko 320 milijuna kuna. Na mjeru "roditelj odgojitelj" od 2016. do sada utrošeno je 1, 8 milijardi kuna.