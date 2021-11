NASILJE ILI SIMBOL OTPORA?

Kome to smetaju Boban i simboli Domovinskog rata? Boysi najavili stražu: 'Obranit ćemo mural, kao što smo 13.5. branili zemlju'

Nije Boban udario milicajca, to je izvučeno iz konteksta. Milicajac je tukao mladog dečka, a ja nisam mogao gledati. To nije bio udarac protiv Srba, nego protiv režima. Od tada se nikada nisam potukao", objasnit će legendarni Zvonimir Boban scenu s nikad odigrane utakmice Dinama i Zvezde 13. svibnja, 1990. godine. Trideset godina kasnije vlasti u Zagrebu kažu da je Bobanov potez bio čin nasilja te da mu nije mjesto na zidovima škole. Kome to smeta Bobanov mural i treba li ga izbrisati? Za Večernji list govore navijači, političari, predstavnici vlasti, urbanisti i antropolozi.