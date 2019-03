Most: HDZ nam je zabranio konferenciju za novinare i izjave na prostoru ispred sajma ViroExpo

Predsjednik Mosta Božo Petrov, politički tajnik Nikola Grmoja i županijska vijećnica Brodsko-posavske županije Ružica Vukovac danas su trebali govorili o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu koji je bio glavna tema na ViroExpo sajmu. Međutim, u Mostu kažu kako im je zabranjeno održavanje ne samo konferencije za novinare, već i davanje izjava novinarima ispred mjesta gdje se održava sajam ViroExpo.

– Ovo je očito napravljeno po nalogu HDZ-ovih šerifa iz ovog kraja, ministra Tolušića, saborskog zastupnika Josipa Đakića i gradonačelnika Virovitice Ivice Kirina – rekao je Nikola Grmoja.

Petrov je vezano uz temu o Zakonu o poljoprivrednom zemljištu naglasio kako je taj zakon stupio na snagu prije točno godinu dana, a sada se najavljuje njegovo predstavljanje.

– Ovaj je zakon donesen zbog jednog jedinog razloga, a to je Agrokor. On je i pisan samo za potrebe Agrokora, jer ni jedan dosadašnji zakon nije imao odredbe koje se odnose na specifičnu situaciju tipičnu upravo za procese u Agrokoru. Radi se o prijenosu ugovora u procesu restrukturiranja, a u slučaju Agrokora to je izvanredna uprava. Omogućilo se strancima da steknu ogromne površine najkvalitetnijeg državnog poljoprivrednog zemljišta koje je desetljećima HDZ davao Todoriću. Čuvanje iluzije o Agrokoru je još jedna dimna bomba koja treba prikriti činjenicu da su u toj priči samo konzultanti profitirali. Most je za to da se poljoprivredno zemljište dodjeljuje onima koji će ga stvarno obrađivati, te da mali poljoprivrednici dobivaju zemljište u zakup pod jednakim uvjetima i cijeni kao poduzeća iz sustava Agrokor – rekao je Petrov.

Ružica Vukovac je pak istaknula kako je poljoprivredno zemljište presudno za opstanak poljoprivrede, a kako se njime raspolaže vidljivo je kroz broj vlasnika i članova obiteljskih gospodarstava koji su napustili proizvodnju, svoju zemlju, a i u konačnici i domovinu, jer je najveći broj osoba koje su napustile Hrvatsku upravo iz ruralnih područja.

– Maćehinski odnos države prema onim „pravim” poljoprivrednicima, koji jedino što žele je uspjeti preživjeti od rezultata svoga rada jer u ruralnim područjima I nema drugih resursa. Nakaradnim zakonima su stotine hektara zemljišta dodijeljene pojedincima od kojih su se mnogi tek počeli baviti poljoprivredom, a mnogi od njih su birali koje će si table dodijeliti. Danas, desetak godina kasnije, vidljivo je da su sve obitelji koje su ostale bez zemljišta bile prisiljene napustiti selo ali i Hrvatsku. Rijetki uspijevaju održati svoju proizvodnju tako da uzimaju u zakup parcele ne pitajući za udaljenost ili cijenu. Vlada i Ministarstvo kreatori su novog Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji je donesen prije godinu dana, ali se ne primjenjuje – rekla je Vukovac.

VIDEO Okršaj Gordana Jandrokovića i Nikole Grmoje u Saboru