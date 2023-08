Britansko ministarstvo: Ukrajina najvjerojatnije uništila ruski bombarder velikog dometa

Situacija na istoku Ukrajine je "teška", no snage Kijeva odbijaju ruske napade i prošli su tjedan vratile kontrolu nad nekoliko četvornih kilometara na istočnom bojištu, rekla je zamjenica ukrajinskog ministra obrane. Rusija tvrdi da je spriječila napade dviju ukrajinskih bespilotnih letjelica u Moskovskoj oblasti u ponedjeljak.

Tijek događaja:

VIDEO Osvanula nova poruka Jevgenija Prigožina

11:56 - Ruski bombarder velikog dometa, korišten za lansiranje krstarećih raketa na ukrajinske ciljeve, "vrlo vjerojatno" je uništen u napadu na ruski vojni aerodrom, objavilo je britansko ministarstvo obrane, a Moskva je rekla da je ruski vojni zrakoplov uništio ukrajinsko izviđačko plovilo u Crnom moru.

"Ovo je najmanje treći uspješni napad na aerodrome (zrakoplovstva velikog dometa), što opet dovodi u pitanje rusku sposobnost da štiti strateške lokacije duboko unutar zemlje", napisalo je u utorak britansko ministarstvo na društvenoj mreži X, ranije poznatoj kao Twitter, navodeći izvore iz obavještajnih službi.

POVEZANI ČLANCI:

Avijacija velikog dometa je grana ruske vojske odgovorna za raketne napade korištenjem zrakoplova poput bombardera Tupoljev Tu-22. Rusko ministarstvo obrane je u subotu objavilo da je ukrajinska bespilotna letjelica napala aerodrom Soljci u Novgorodskoj oblasti na zapadu Rusije, otprilike 650 kilometara od granice s Ukrajinom.

Ako se zaista radi o napadu dronom, "to dodaje težinu procjeni da se neki napadi (dronom) protiv ruskih vojnih ciljeva izvršavaju iz unutrašnjosti ruskog teritorija", napisalo je britansko ministarstvo obrane. Dronovi, odnosno bespilotne letjelice, nemaju dovoljan domet da bi lansirane izvan Rusije mogle doprijeti do te zračne baze, dodali su iz ministarstva.

11:53 - Hrvatska će osigurati novi paket vojne pomoći Ukrajini vrijedan oko 30 milijuna eura, rekao je premijer Andrej Plenković nakon sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u utorak u Ateni. Novim paketom vojne pomoći, ukupna pomoć Zagreba Kijevu približit će se iznosu od 200 milijuna eura. Hrvatska vlada će u četvrtak otkriti što sadrži taj paket, najavio je Plenković.

Plenković je sa Zelenskim razgovarao o korištenju hrvatskih luka za izvoz ukrajinskih žitarica.

"Već sada je iz hrvatskih luka izvezeno više tisuća tona žita. Najviše je otišlo u Italiju, dio na sjever Afrike", ali se s novim okolnostima na Crnom moru ta tema ponovno aktualizirala, rekao je Plenković. Naglasio je da je "poanta" da ovo "bude tranzit kroz Hrvatsku u treće zemlje".

Plenković i Zelenski sudjelovali su u ponedjeljak navečer na neformalnoj raspravi o proširenju EU-a i europskoj budućnosti regije te o ruskoj agresiji na Ukrajini.

6:37 - Tri najveće moskovske zračne luke obustavile su u utorak rano ujutro dolaske i odlaske zrakoplova, izvijestila je ruska novinska agencija TASS. "Zračni prostor je zatvoren iznad Vnukova, Šeremetjeva i Domodedova", rekao je neimenovani službenik.

"Dolazni letovi su obustavljeni a odlazni su odgođeni”, dodao je. Rusija je u ponedjeljak i utorak izvijestila o nizu ukrajinskih napada dronovima uključujući i nad Moskvom.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin kazao je da je ruska vojska u utorak rano ujutro srušila dvije borbene bespilotne letjelice zapadno od glavnog grada Rusije.

VEZANI ČLANCI

Dronovi su srušeni iznad grada Krasnogorska i naselja Chastsy, rekao je.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je vojska u ponedjeljak navečer oko 23 sata po lokalnom vremenu srušila dvije ukrajinske bespilotne letjelice iznad Crnog mora, 40 kilometara sjeverozapadno od Krima. Izvijestilo je i o dva srušena drona u utorak rano ujutro u Brjanskoj oblasti koja graniči s Ukrajinom.

Another Drone is reported to have Crashed onto a Roadway in the Mitino District of Northwestern Moscow causing No Damage to Cars or Buildings in the Area; it is Unknown if the Drone was Shot Down or why it Crashed. pic.twitter.com/mWXvxFtEKp