Poslušaj
HITNA INTERVENCIJA

VIDEO Pogledajte kaos koji je nastao u Kapitolu, širi se dramatična snimka: 'Nitko ne želi umirati za Izrael'

sad
Screenshot/X
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
05.03.2026.
u 08:08

Muškarac se opirao, uhvatio se za vrata sobe za saslušanje, što je dovelo do žestoke borbe

Bivši marinac Brian McGinnis , kandidat Zelene stranke za Senat iz Sjeverne Karoline, nasilno je uklonjen sa saslušanja pododbora Senata za oružane snage, nakon što je prekinuo postupak glasnim prosvjedom protiv američke vojne akcije protiv Irana. Incident je završio uhićenjem, ozljedama više osoba i optužbama za nasilje.

McGinnis, odjeven u uniformu marinaca i veteran rata u Iraku, ustao je tijekom svjedočenja o spremnosti američkih snaga i počeo vikati: 'Nitko ne želi umirati za Izrael!', 'Amerika ne želi slati svoje sinove i kćeri u rat za Izrael!' i 'Izrael je razlog za ovaj rat. Amerika ne želi voditi ovaj rat za Izrael!'. Prema snimkama koje su brzo postale viralne na društvenim mrežama, policija Kapitola odmah je pristupila kako bi ga izvela iz sobe.

McGinnis se opirao, uhvatio se za vrata sobe za saslušanje, što je dovelo do žestoke borbe. Senator Tim Sheehy (R-MT), bivši pripadnik Navy SEAL-a i član Odbora za oružane snage, napustio je svoje mjesto i pridružio se policajcima u izvlačenju prosvjednika. McGinnis tvrdi da mu je lijeva ruka (ili ruka) slomljena tijekom incidenta, a njegov glasnogovornik kampanje Mark Elbourno potvrdio je da je prebačen u bolnicu George Washington University Hospital. Policija Kapitola izvijestila je da su trojica policajaca ozlijeđena i primila su liječničku pomoć. McGinnis je optužen za tri točke napada na policajca, tri točke opiranja uhićenju te dodatne optužbe za nezakonitu demonstraciju, ometanje i gužvu.

Policija Kapitola naglasila je da prosvjedi nisu dopušteni unutar zgrada Kongresa, a incident se dogodio na saslušanju Pododbora za spremnost i upravljanje podrškom Odbora za oružane snage, gdje su se raspravljale o spremnosti američkih snaga usred eskalacije sukoba s Iranom, piše CNN.
Ključne riječi
rat na Bliskom istoku kongres SAD

