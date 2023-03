Što je čudno u priči o 'sudaru' američkog bespilotnog Reapera i ruskog SU 27?

U Hrvatskoj i cijelom svijetu poslijepodnevna prijelomna vijest bila je incident iznad Crnog mora u kojemu je došlo do kontakta američke špijunske besposadne letjelice Reaper MQ-9 i dva ruska borbena zrakoplova SU-27. Dodatne informacije locirale su mjesto kontakta, koje je bilo iznad međunarodnih voda u Crnom moru, zapadno od Krima, dakle u području gdje graniče Rumunjska i Ukrajina.



To je područje u kojem, inače, konstantno lete zapadni špijunski zrakoplovi, sa i bez posada i stalno provode elektronski nadzor na ukrajinskoj bojišnici, te očito prate aktivnosti ruske vojske na okupiranom Krimu i dalje. Sve svjetske agencije govorile su o sudaru, odnosno da je došlo do fizičkog kontakta između Reapera i SU-27.