Rastu napetosti nakon incidenta nad Crnim morem; Rusija: 'Prekinite neprijateljske letove'

Nižu se reakcije nakon incidenta iznad Crnog mora u kojemu je došlo do kontakta američke špijunske besposadne letjelice Reaper MQ-9 i dva ruska borbena zrakoplova SU-27. Pentagon je ustvrdio da se radilo o "rutinskom letu", a Rusija je incident nazvala "provokacijom".

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Rusija je pozvala SAD da prekine 'neprijateljske letove', nakon sudara ruskog borbenog zrakoplova s američkim dronom MQ-9 Reaper, javlja AFP .

#BREAKING Russia calls on US to halt 'hostile' flights after collision pic.twitter.com/4imbjpjPor — AFP News Agency (@AFP) March 15, 2023

Nakon izvješća da je Rusija uzrokovala pad američke bespilotne letjelice u Crno more, britanski ministar obrane pozvao je Moskvu da poštuje međunarodni zračni prostor. "Ovdje je ključno da sve strane poštuju međunarodni zračni prostor i mi pozivamo Ruse da to učine", rekao je Ben Wallace. "Amerikanci su rekli da misle da je to neprofesionalno", dodao je.

To je bio prvi takav izravan susret dviju sila od početka invazije i riskira produbljivanje napetosti između Moskve i Zapada.

Ruski veleposlanik u Washingtonu Anatolij Antonov nazvao je neprihvatljivim američke vojne aktivnosti u neposrednoj blizini ruskih granica.

"Zabrinuti smo zbog neprihvatljive aktivnosti američke vojske u neposrednoj blizini naših granica. Dobro nam je poznata svrha korištenja takvih bespilotnih izvidničkih i udarnih vozila. Što rade tisućama kilometara od SAD-a? Odgovor je očigledan: oni prikupljaju obavještajne informacije koje kijevski režim kasnije koristi za napad na naše oružane snage i teritorij.

Postavimo si jedno retoričko pitanje: da se, primjerice, ruski udarni dron pojavi u blizini New Yorka ili San Francisca, kakva bi bila reakcija američkog zrakoplovstva i mornarice? Siguran sam da bi akcije američke vojske bile beskompromisne prirode, ne dopuštajući "proboj" svog zračnog ili pomorskog prostora.

Pretpostavljamo da će se Sjedinjene Države suzdržati od daljnjih nagađanja u medijskom prostoru i prestati letjeti u blizini ruskih granica", javlja Guardian.

Podsjetimo, rusko ministarstvo obrane priopćilo je u utorak da njegovi borbeni zrakoplovi nisu došli u kontakt s američkim dronom koji se srušio u Crno more, ustvrdivši da je bespilotna letjelica pala zbog "oštrog manevriranja". "Ruski lovci nisu koristili svoje naoružanje, nisu došli u kontakt s bespilotnom letjelicom i sigurno su se vratili na svoj matični aerodrom", priopćilo je ministarstvo obrane.

Dodalo je da je dron otkriven u blizini ukrajinskog poluotoka Krima, koji je Moskva anektirala 2014.

No, Pentagon je priopćio da je vojska bila prisiljena srušiti dron MQ-9 Reaper zbog nastale štete nakon udara ruskog zrakoplova.

"Zbog oštećenja bili smo u poziciji da ga zapravo moramo srušiti u Crno more", rekao je novinarima brigadni general Pat Ryder, dodajući da letjelica nakon oštećenja nije mogla letjeti.

Ryder je rekao da Rusija nije pronašla srušeni dron. Američka vojska je ranije objavila da su dva ruska lovca Su-27 presrela vojni dron MQ-9 "Reaper" te da se jedan od njih s njim sudario u 7:03 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Nekoliko puta prije sudara, ruski borbeni zrakoplovi ispustili su gorivo na MQ-9 i letjeli ispred njega u nesigurnim manevrima, rekla je američka vojska u priopćenju.

"Naša letjelica MQ-9 je provodila rutinske operacije u međunarodnom zračnom prostoru kada ju je presreo i udario ruski zrakoplov, što je rezultiralo padom i gubitkom MQ-9", priopćio je general američkog zrakoplovstva James Hecker, koji nadgleda američke zračne snage u toj regiji.

"Zapravo, ovaj nesiguran i neprofesionalan čin Rusa zamalo je uzrokovao pad obje letjelice."

Američka vojska rekla je da je incident slijedio obrazac opasnog ponašanja ruskih pilota koji djeluju u blizini zrakoplova kojima lete SAD i njegovi saveznici, uključujući nad Crnim morem. Crno more nalazi se između Europe i Azije i među ostalim zemljama graniči s Rusijom i Ukrajinom.

Predsjednik Joe Biden obaviješten je o incidentu iznad Crnog mora, rekao je glasnogovornik Bijele kuće John Kirby.

Iako je bilo drugih takvih presretanja ovo je bilo vrijedno pažnje jer je bilo "nesigurno i neprofesionalno" i uzrokovalo je rušenje američke letjelice. Dakle, jedinstveno je u tom pogledu, rekao je Kirby.

"State Department će razgovarati izravno sa svojim ruskim kolegama i izraziti našu zabrinutost zbog ovog nesigurnog i neprofesionalnog presretanja", rekao je.