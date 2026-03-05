Središte je Teherana već poput Gaze: Ulice su pretvorene u ruševine, broj civilnih žrtava stalno raste

Bliski istok danas je u epicentru globalne krize koja prijeti prerastanjem u otvoreni rat s mogućim upletanjem velikih sila. Ulice Teherana, pogođene nizom izraelskih i američkih udara, pretvorene su u ruševine, zgrade su srušene, kvartovi razoreni, a broj civilnih žrtava stalno raste. Napadi su već odnijeli stotine života, dok tisuće ljudi žive u strahu i neizvjesnosti. Istovremeno, incidenti poput presretanja balističke rakete iz Irana koja je ciljala turski zračni prostor dovode u pitanje hoće li sukob uvući NATO, čime bi lokalna konfrontacija mogla prerasti u širi međunarodni rat. Diplomacija je u zastoju, političke elite u Teheranu pod pritiskom, dok SAD i Izrael kombiniraju vojne napade s pritiscima na iranske institucije. Situacija uključuje strateške poteze regionalnih saveznika i unutarnje nezadovoljstvo u Iranu, dok civilne žrtve pokazuju razmjere katastrofe.