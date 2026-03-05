Naši Portali
UŽIVO
BOMBARDERIMA NA VOJNU BAZU

Incident iznad Katara bio je neobičan: Iran je za odmazdu do sada koristio samo projektile i dronove

Satellite image shows aircrafts at the Al-Udeid Air Base, near Doha, Qatar
Foto: PLANET LABS PBC/REUTERS
Autor
Robert Jurišić
05.03.2026.
u 07:34

Iranski režim ispalio je više od 400 balističkih projektila i više od 1.000 dronova na arapske države uz zaljev od početka američko-izraelskog napada

Iranski bombarderi bili su samo nekoliko minuta od udara na najveću vojnu bazu SAD-a na Bliskom istoku prije nego što su ih katarski zrakoplovi oborili u prvoj zračnoj borbi, tvrde dva izvora upoznata s operacijom koji su razgovarali s CNN-om. U ponedjeljak ujutro, Iranska revolucionarna garda poslala je dva taktička bombardera Su-24 sovjetske proizvodnje prema zračnoj bazi Al-Udeid, koja obično smješta oko 10.000 američkih vojnika, te prema Ras Laffanu, ključnom postrojenju za preradu prirodnog plina i temelju katarske ekonomije.

Iranski zrakoplovi bili su "dvije minute" udaljeni od ciljeva, rekao je jedan od izvora. Drugi izvor za CNN je izjavio da su zrakoplovi vizualno identificirani i fotografirani kako nose "bombe i vođene projektile". Katarci su izdali upozorenje preko radija, ali nisu dobili odgovor od zrakoplova, koji su se spustili na visinu od samo 80 stopa (oko 24 metra) kako bi izbjegli radarsko otkrivanje, dodao je drugi izvor. Zbog "vremenskih ograničenja" i "dostupnih dokaza", zrakoplovi su "klasificirani kao neprijateljski", rekao je isti izvor. Katar je potom poslao svoje ratne zrakoplove, a katarski lovac F-15 ušao je u "zračnu borbu" s iranskim zrakoplovima prije nego što ih je oborio. Iranski zrakoplovi srušili su se u katarske teritorijalne vode.

Glasnogovornik katarskog Ministarstva vanjskih poslova Majed al-Ansari izjavio je na brifingu u utorak da je u tijeku potraga za posadama. Iran je ispalio stotine projektila i bespilotnih letjelica prema arapskim državama uz Perzijski zaljev u odmazdi za američke i izraelske zračne udare na tu zemlju, piše CNN.

Američki general Dan Caine, predsjednik Združenog stožera, potvrdio je incident na brifingu u srijedu, ne navodeći izravno cilj iranskih bombardera. - Katarski borbeni zrakoplovi prvi put su oborili dva iranska bombardera na putu prema svojoj lokaciji - rekao je na brifingu u Pentagonu. U telefonskom razgovoru s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem u srijedu, katarski premijer Mohammed bin Abdulrahman Al Thani opisao je incident kao "eskalirajući" i znak da Iran "nema iskrenu želju" za deeskalacijom ili rješenjem. - Naprotiv, nastoji nanijeti štetu svojim susjedima i uvući ih u rat koji nije njihov - rekao je Al Thani.

Incident iznad Katara bio je neobičan. Odmazda Irana obično dolazi u obliku projektila ili dronova. Iranski režim ispalio je više od 400 balističkih projektila i više od 1.000 dronova na arapske države uz zaljev od početka američko-izraelskog napada.Ciljanjem urbanih centara, energetske infrastrukture, zračnih luka i hotela diljem arapskih država zaljeva, Iran je uzdrmao stanovništvo naviknuto na sigurnost. Iako je većina iranskih projektila i dronova presretnuta, šest američkih vojnika poginulo je kada je iranski projektil probio protuzračnu obranu i pogodio improvizirani operativni centar u luci Shuaiba u Kuvajtu u nedjelju.

Ključne riječi
napad na Iran rat na Bliskom istoku

