'Izravna prijetnja'

Moskva je oduševljena Trumpovim zaokretom, Europa strepi. Dvije riječi Amerikanci više ne koriste

VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
07.12.2025.
u 09:01

Peskov je za državnu novinsku agenciju rekao da je ažurirana strategija izbacila formulaciju koja je Rusiju opisivala kao izravnu prijetnju i umjesto toga pozvala na suradnju s Moskvom o pitanjima strateške stabilnosti

 Kremlj je pozdravio potez vlade predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da revidira svoju strategiju nacionalne sigurnosti i prestane nazivati ​​Rusiju "izravnom prijetnjom", rekao je glasnogovornik Dmitrij Peskov u komentarima koje je u nedjelju objavila novinska agencija TASS. Američke strategije nakon ruske aneksije Krima 2014. i invazije na Ukrajinu 2022. označavale su Moskvu kao glavnu prijetnju. Međutim, ažurirani dokument, objavljen u petak, usvaja blaži ton i potiče na suradnju, premda ograničenu, s Rusijom. Peskov je za državnu novinsku agenciju rekao da je ažurirana strategija izbacila formulaciju koja je Rusiju opisivala kao izravnu prijetnju i umjesto toga pozvala na suradnju s Moskvom o pitanjima strateške stabilnosti.

"Smatramo ovo pozitivnim korakom", rekao je, dodajući da će Moskva pomno ispitati dokument prije nego što donese šire zaključke. "Svakako ga moramo pomnije pogledati i analizirati", prenosi agencija Peskovljeve riječi. Nova strategija od 29 stranica izložila je Trumpovu viziju vanjske politike kao viziju "fleksibilnog realizma" i navela da će američka politika biti prije svega vođena "onim što funkcionira za Ameriku", navodi se u dokumentu. Washington bi tako težio brzom rješavanju sukoba u Ukrajini i bio bi mu cilj ponovno uspostaviti "stratešku stabilnost" s Moskvom, dok istovremeno tvrdi da su ruske radnje u Ukrajini i dalje središnja sigurnosna briga, navodi se u dokumentu.

Strategija je objavljena u ozračju zastoja u američkoj mirovnoj inicijativi, u kojoj je Washington predstavio prijedlog koji podržava glavne zahtjeve Rusije u tom ratu koji traje gotovo četiri godine. Trump često hvali ruskog predsjednika Vladimira Putina i divi mu se, zbog čega ga kritičari optužuju da je blag prema Moskvi, čak i dok mu vlada održava sankcije zbog ruskih radnji u Ukrajini. Europski saveznici, koji se oslanjaju na američku vojnu podršku u odvraćanju Rusije, pomno su pratili ovu promjenu i izrazili zabrinutost da bi blaži jezik SAD-a mogao oslabiti napore u suočavanju s Moskvom dok rat u Ukrajini traje.
HO
homofobic
09:20 07.12.2025.

Ako zelimo imati priliku utjecati na nekoga i sta taj netko cini onda je potrebno biti u mogucnosti s tim nekim i komunicirati a komunicirati s nekim koga se unaprijed odbija je nemoguce. Iz tog razloga administracija i diplomacija Predsjednika Trumpa signalizira ruSSiji da zeli imati pozitivne odnose. Znaci potrebno je biti uljudan i s virusom ukoliko zelimo s njima komunicirati!

PL
pluralnakatoličkaudruga
09:14 07.12.2025.

kraj rata u ukrajini znači i kraj koalicije salonski ljevičara,kvazi nacionalista i minstream stranaka..jedino ljepilo koje tu lopovsku družinu drži na okupu je lopovluk i nada da će u slučaju pobjede protiv rusije opljačkat resurse i namirit se..ako se sklopi mir bilo kakav uz dugove koji će se morat vraćat oni bi se mogli između sebe dograbit za vratove...

Avatar Briselko
Briselko
09:19 07.12.2025.

Je li ovo car Vladimir u društvu indijskog premijera? Što se čeka? Zašto se Putin ne uhićuje i ne isporučuje u Haag temeljem naloga Međunarodnog kaznenog suda?😀😂🤣

