MORH-u obročno za stanove građani dosad isplatili 280 milijuna eura, još se otplaćuje 10.741 stan

U Republici Hrvatskoj bilo je 25.444 stanova u otkupu od MORH-a obročnom otplatom. Za navedene stanove građani Hrvatske uplatili su oko 280 milijuna eura, a do sada nije isplaćen 10.741 stan jer im još nije istekao rok isplate. Istakli su ovo na upit Večernjeg lista iz MORH-a, a na temu otkupa stanova s obročnom otplatom MORH-u od kojih niti u jednom slučaju nije bilo oduzimanja stanova zbog neplaćanja.



To ne znači i da su sve otplate redovite, no s obzirom na odgovor MORH-a čini se da su to zakašnjenja od najviše nekoliko mjeseci. Naime, do takvog smo podatka pokušali doći upitom o obračunatim kamatama na kašnjenje s otplatom rata, a evo što o tome ističu iz MORH-a. - Vezano za iznos kamata koji su građani platili zbog kašnjenja s uplatom, možemo reći kako je riječ o minornom iznosu budući da se radi o kratkim periodima kašnjenja od mjesec ili dva - ističu iz MORH-a.