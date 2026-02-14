Naši Portali
PREDSTAVLJENI ANUŠIĆU

VIDEO Pogledajte kako izgledaju moćni tenkovi koji stižu i u Hrvatsku: 'Riječ je o jednom od najmodernijih'

VL
Autor
Večernji.hr
14.02.2026.
u 11:08

Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti, javljaju iz MORH-a.

Potpredsjednik Vlade i ministra obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS gdje su mu predstavljene su sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je Vlada RH u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage RH. Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena sa 44 moćna tenka Leopard 2 A8.

Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti, javljaju iz MORH-a. Prvi Leopardi 2A8 u Hrvatsku će stići 2028., a nabavljamo u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom.

Tenk Leopard 2A8
Ključne riječi
Leopard 2A8 tenkovi Munchen MORH Ivan Anušić

Komentara 23

Pogledaj Sve
Le-Freak
Le-Freak
11:36 14.02.2026.

Bravo Anusicu! Lijepo vidjeti osobu koji je i sam bio branitelj u toj poziciji. Inace Leopard se po statistici pokazao kao najbolji tenk u Ukrajini ali kao svedska inacica "Stridsvagn 122" ta inacica je najkvalitetnija. Uvjeren sam da ce nasii specijalisti gledati da dobijemo nešto slicno. Taj tenk ima visestruku izdržljivost uspoređeno sa sovjetskim T 72 odnosno kasnijim inacicama T90 itd. Kod tih sovjetskih tenkova pri pogotku po pravilu posada ne preživi. Dok kod zapadnih tenkova uz to da su dosta zilaviji na pogotke posada uglavnom prezivi. A to je i glavni razlog da se vise ne mozemk oslanjati na stare sovjetske/Yu tenkove. Oni nisu napravljeni za prezivljavanje posade nego za masovne napade gdje zivot obicnoga vojnika nista ne vrijedi. Dok ovi Leo ipak stavlja prezivljavanje posade kao jedan prioritet. Tko danas jos tuguje za T84 taj ne radi nasoj vojsci nista dobro.

nisam_robot
nisam_robot
11:52 14.02.2026.

Ovi koji pričaju da je tenk uništen čim ga pogodi dron ne znaju o čemu govore. Uništavanje tenka jednim dronom se dogodi u slučajevima kada su ruske posade ostavljale poklopce otvorene (ljeti zbog vrućine unutra, ili zbog lošeg zraka) tada su Ukrajinci dronovima uletjeli u tenk ili ubacili granatu kroz otvor i uništili ga. Inače je potrebno nekolikk odnosnk dosta dronova da se tenk uništi. A zapadni tenkovi su još daleko izdržljivij. Osim toga, sve zemlje aktualno proizvoe ili kupuju tenkove. Da tenkovi nemaju smisla nebi se aktualno masovno proizvodili.

freen
freen
11:41 14.02.2026.

tenk je ok,morate znati da je rat na balkanu neizbježan.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

