VIDEO Pogledajte kako izgledaju moćni tenkovi koji stižu i u Hrvatsku: 'Riječ je o jednom od najmodernijih'

Potpredsjednik Vlade i ministra obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS gdje su mu predstavljene su sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je Vlada RH u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage RH. Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena sa 44 moćna tenka Leopard 2 A8.

Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti, javljaju iz MORH-a. Prvi Leopardi 2A8 u Hrvatsku će stići 2028., a nabavljamo u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom.