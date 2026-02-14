VIDEO Pogledajte kako izgledaju moćni tenkovi koji stižu i u Hrvatsku: 'Riječ je o jednom od najmodernijih'

Potpredsjednik Vlade i ministra obrane Ivan Anušić u Münchenu je posjetio tvrtku KNDS gdje su mu predstavljene su sposobnosti novih borbenih tenkova Leopard 2A8, koje je Vlada RH u povijesnoj nabavi osigurala za Oružane snage RH. Hrvatska kopnena vojska bit će opremljena sa 44 moćna tenka Leopard 2 A8.
Riječ je o jednom od najmodernijih tenkova na svijetu opremljenim najsuvremenijim ofenzivnim sustavima i sustavom aktivne zaštite Trophy, što će značajno ojačati obrambene sposobnosti, javljaju iz MORH-a. Prvi Leopardi 2A8 u Hrvatsku će stići 2028., a nabavljamo u sklopu zajedničke nabave s Norveškom, Nizozemskom, Litvom i Češkom.Tenk Leopard 2A8
Bravo Anusicu! Lijepo vidjeti osobu koji je i sam bio branitelj u toj poziciji. Inace Leopard se po statistici pokazao kao najbolji tenk u Ukrajini ali kao svedska inacica "Stridsvagn 122" ta inacica je najkvalitetnija. Uvjeren sam da ce nasii specijalisti gledati da dobijemo nešto slicno. Taj tenk ima visestruku izdržljivost uspoređeno sa sovjetskim T 72 odnosno kasnijim inacicama T90 itd. Kod tih sovjetskih tenkova pri pogotku po pravilu posada ne preživi. Dok kod zapadnih tenkova uz to da su dosta zilaviji na pogotke posada uglavnom prezivi. A to je i glavni razlog da se vise ne mozemk oslanjati na stare sovjetske/Yu tenkove. Oni nisu napravljeni za prezivljavanje posade nego za masovne napade gdje zivot obicnoga vojnika nista ne vrijedi. Dok ovi Leo ipak stavlja prezivljavanje posade kao jedan prioritet. Tko danas jos tuguje za T84 taj ne radi nasoj vojsci nista dobro.