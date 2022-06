Moju Laudato televiziju osim katolika gledaju i pripadnici drugih vjera

Od glazbenog spektakla "Progledaj srcem" na zagrebačkom Maksimiru s čak 50.000 posjetitelja prošlo je desetak dana, a reakcije i dalje stižu. S izvršnom direktoricom koncerta, osnivačicom, direktoricom i glavnom urednicom Laudato televizije Ksenijom Abramović, razgovaramo o tom događanju, društvenom trenutku, vjeri, ambicijama i drugim aktualnostima.

Jesu li se dojmovi slegli?

Tako veliki događaj izazvao je snažne i brojne dojmove u tisućama ljudi, koje su prenijeli u sve krajeve Hrvatske, u Bosnu i Hercegovinu i mnoge zemlje Europe. Reakcije i dalje pristižu, ljudi su oduševljeni i zadivljeni doživljenim i zajedništvom koje je proteklo u mirnoj i dostojanstvenoj atmosferi, bez ijednog incidenta i napetosti. Ta skladna jedinstvenost u harmoničnoj različitosti slika je života u Vječnosti i Nebeskog kraljevstva koje kršćani vjeruju da ih čeka.

Život vam je prožet vjerom, ali biste li vjerovali da je netko djevojčici, djetetu razvedenih roditelja iz Slavonije, rekao da će, kad odraste, organizirati koncerte koji pune stadione, da će imati svoju televiziju?

Nisam kao djevojčica razmišljala o tako nečem, ali sam od djetinjstva bila poduzetna. Iako sam dijete razvedenih roditelja, to nije ostavilo ranu na mojoj osobnosti u smislu da sam se povukla, distancirala od ljudi, nego dapače. Uvijek me pratila poletnost i imala sam pogled usmjeren prema drugome, potrebnome. U djetinjstvu, to je bilo pomoći nekome darujući mu npr. sendvič, suosjećati s onim komu nešto nedostaje. Odrastajući, primjećivala sam druge potrebe, kako darovati od sebe i što ja mogu učiniti da svijet bude bolji. To bih voljela poslati i kao poruku. Nemojmo samo kritizirati, isticati nedostatke i optuživati. Neka svaki pojedinac čini pozitivne korake za dobro svoje sredine i svijet će biti bolji.

Tko vam je usadio tako snažnu vjeru?

Moja baka Anastazija prenijela mi je korijene vjere. Poslije je to raslo življenjem u Katoličkoj crkvi. Crkva je stvarnost u kojoj postoje mnoge zajednice i načini kako razvijati vjeru. Bogu sam zahvalna da se moja vjera razvijala putem sakramenata, pohađanja duhovnih obnova, seminara duhovne obnove, u čijoj sam organizaciji i sudjelovala.

Vlasnica ste i informatičke tvrtke, kako se dogodi poslovni skok iz tako egzaktne djelatnosti u duhovne vode?

Ne može se odgovoriti u terminima egzaktnosti, osim da je riječ o zahvatu Božje milosti. Svaki pojedinac ima poslanje. Lijepo je kad osoba prepozna svoje talente, a još kad šira zajednica od toga ima koristi. Živeći vjeru praktično unutar Katoličke crkve, postupno sam ono što mi je povjereno u mojim radnim sposobnostima i u materijalnim resursima stavljala u službu za druge, da bude i dar ljudima u Crkvi, ali i dar Crkve svijetu. Tako sam najprije osnovala Galeriju hrvatske sakralne umjetnosti Laudato. Bila sam aktivna i u izdavanju CD-a suvremene duhovne glazbe, a zatim sam pokrenula vjerski portal Laudato.hr. Sve su to različiti mediji, ali im je zajedničko želja da se slavi Bog. Sve to vodilo je prema Laudato televiziji jer sam i to prepoznala kao potrebu našeg naroda i Crkve. Sve zemlje Europe, u kojima su katolici i manje brojni nego u Hrvatskoj, imale su već televizije kršćanskog sadržaja. Naš narod i domovina zaslužuju i trebaju imati i takav medij.

Prvu hrvatsku obiteljsku, kršćansku televiziju pokrenuli ste 2015., a tome je prethodio jedan san. O čemu se radilo?

Sanjala sam upravo to, da hrvatskom narodu treba ono što je i kako i sâm po pojedincima javno izricao, katolička televizija. I da to trebam pokrenuti. Takav su medij prije mene pokušavali pokrenuti neki ljudi, ali nisu uspjeli. Televizija je izuzetno zahtjevan i skup medij, a televiziji koja promiče primarno kršćanske vrijednosti u svijetu medija još je teže, barem u segmentu prodaje oglasnog prostora. Mi ne možemo emitirati reklame koje nisu u skladu s našim vrijednostima. Nije ni svatko spreman oglasiti se putem televizije koja promiče kršćanske vrijednosti. No i to se pomalo mijenja. Televizija kršćanskog sadržaja nije samo materijalni i ovozemaljski poslovni pothvat nego je potreban veliki oslonac na Božju providnost i molitva da taj projekt opstane.

Da bi Laudato TV zaživjela, prodavali ste i privatnu imovinu, kako se danas financirate?

To je najizazovniji dio našeg posla. Laudato televizija pokrenula je članstvo i u Klubu prijatelja LTV-a gdje se mjesečnim izdvajanjima ljudi pomaže naš rad. Tu su i brojne donacije privatnih i javnih subjekata, jer sadržaj koji nudimo smatraju vrijednim i potrebnim u medijskom prostoru i javnosti. Najveći udio u financiranju dolazi od donacija. Istaknula bih i donacije Američke biskupske konferencije, u sklopu njihova pružanja pomoći jugoistočnoj Europi, koje su nam također u nekim trenucima davale zamah.

S malih ekrana bombardirani smo scenama nasilja i drugih neprimjerenih sadržaja, a kod vas nema ni političara, politika vas ne zanima?

Politika dotiče živote svih nas, političke odluke uređuju svakodnevicu svih ljudi, ali primarna orijentacija LTV-a je da je to specijalizirani vjerski kanal. Laudato televizija danas je među najgledanijim televizijskim kanalima, a nemamo nacionalnu koncesiju, osim što se zemaljskim putem emitira u zagrebačkoj digitalnoj regiji. To potvrđuje koliko ljudi žele duhovni sadržaj, primjeren za obitelji i koliko je neželjen sadržaj nasilja i druge neprimjerenosti koje degradiraju dostojanstvo čovjeka. Potvrđuje se ono što smo isticali kod pokretanja, da pred televizijom želimo u zajedništvo okupiti sve generacije u obitelji, djecu, roditelje, bake i djedove. Uz brojna svjedočanstva ljudi da su doživjeli velike, pozitivne promjene u svom životu, neki su nam rekli da su kupili TV prijemnik samo da bi mogli gledati Laudato televiziju. Od toga ne možemo dobiti veće pohvale i priznanja.

Vremena nisu jednostavna, prvo korona, sad rat i rastuća gospodarska kriza i mnogi se, iako živimo u društvu u kojem se velika većina izjašnjava vjernicima, osjeća nemoćno i bez nade. Kako to objašnjavate?

Vjernici nisu otuđeni od društvene stvarnosti. Dapače, svi nosimo terete i boli onoga što se događa u raznim područjima našeg društva. No, vjernik je i na negativnosti i teškoće pozvan gledati drugim očima, očima duha i vjere, svijesti da i zla imaju svoj ograničeni vijek trajanja. U tome pomaže molitva koja je također prisutna u programu LTV-a, kao i prijenosi liturgijskih slavlja i misa koje su naš najgledaniji sadržaj. To pokazuje da ljudi traže utjehu i oslonac u Bogu, svjesni da mnogo toga nije u našim rukama, ali s duhovnom snagom moguće je nadići teškoće. Čovjek s Bogom lakše, podnošljivije može hoditi kroz kušnje i podnositi probleme, sačuvati nutarnji mir i živjeti nadu u bolje sutra.

Svojevremeno ste surađivali sa Željkom Markić, vezano uz referendum "U ime obitelji", a mediji su vas proglašavali i prijateljicama, koliko ste stvarno bliske?

S inicijativom "U ime obitelji" povezala me je želja da zaštitimo i promičemo istu vrijednost, činjenicu da je brak zajednica između muškarca i žene. Gđa Markić istaknuta je u građanskom djelovanju i aktivizmu pa je bila vidljiva naša suradnja u toj situaciji. Od 2014. ne surađujemo. Surađujem s drugim subjektima u promicanju kršćanskih vrijednosti koji u javnosti nisu toliko poznati. S ljudima me okuplja rad na zajedničkim vrijednostima i to treba promatrati na vrijednosnoj, a ne na razini osobnih odnosa.

Priželjkujete nacionalnu frekvenciju...

To priželjkuje velik dio hrvatske javnosti, mi smo otvoreni za to. Odluka i procedura je na Agenciji za elektroničke medije kao regulatornom tijelu koje promiče javni interes i pluralizam medija.

U Hrvatskoj, osim katoličke većine, ima i pravoslavaca, muslimana, protestanata, razmišljate li o emisijama i za njih?

U programu LTV-a pratimo ekumenski i međureligijski dijalog kada je dionik i Katolička crkva. LTV je televizija koja promiče kršćanske vrijednosti koje su općeljudske, univerzalne. Imamo informacije da LTV ne gledaju samo katolici nego i pripadnici drugih denominacija i vjera. Emisije koje promiču istine neke druge vjere nisu nam u fokusu, ali smo otvoreni za dijalog s pripadnicima drugih vjeroispovijesti.

Možete li najaviti idući "Progledaj srcem"?

Zasad još ne. Želja je prisutna u svima koji su bili, i mnogima koji nisu mogli doći i vjerujem da će se opet u Hrvatskoj dogoditi takav glazbeno-duhovni spektakl.