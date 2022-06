Lalić: Društvo je sazrelo u životu s različitostima koje nas okružuju

Duhovno-glazbeni spektakl “Progledaj srcem” koji je u subotu navečer okupio desetke tisuća ljudi na zagrebačkom Maksimiru i koji je, izvještavali su mediji, zračio pozitivom i duhovnošću, svjedočio je otvorenosti, zrelosti i demokratičnosti društva u kakvom želimo živjeti.



Rezime je to i hrvatskih sociologa koje smo zamolili za komentar događanja na Maksimiru. Riječ je, kazali su, o događanju koje je okupilo velik broj vjernika, ali i osoba koje su željele doći iz drugih, ne strogo vjerskih pobuda, već radi druženja, uživanja u koncertu, u pozitivi koje okupljanje ove vrste nudi. I to je, dodaju sasvim u redu, to je poanta društva koje ne osuđuje, koje ne mrzi, koje uživa u druženju i potiče toleranciju.