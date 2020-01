'Moj sin jurio je autom da pomogne jedinoj preživjeloj'

Definitivno, moj sin Bruno vozačku dozvolu nije imao, ja sam s njim prestao i razgovarati upravo zbog njegove vožnje. Rekao sam, ne možeš voziti auto i neću s tobom govoriti dok ne položiš vozački ispit. No nije istina da je iz obijesti jurio i poginuo. Žurio se kako bi pomogao jedinoj preživjeloj Doris Cukrov i za to imam i dokaze, započeo je svoju ispovijest Osječanin Tomislav Barišić. Sina Brunu (19) jučer je pokopao.

Taj je mladić vozio BMW koji je u subotu u zoru u Osijeku sletio s ceste i zabio se u drvo u parku, pri čemu su se ugasila tri života.

Na mjestu su poginuli vozač Bruno, zatim Mihael Horvat (23) i Ena Svalina (24), dok je teško ozlijeđena Doris Cukrov (20). Po očevidu, uzrok tragedije neprilagođena je brzina. Brzo se doznalo i da Bruno nema vozačku dozvolu. Prijatelji su te subote, navodilo se, bili u noćnom klubu, a nekoliko sati ranije Mihael Horvat na Instagramu je objavio fotografiju iz vozila na kojoj se vidi i alkohol.

Susret sa sinom

– Vratili su mi upravo telefon pokojnog sina i našli smo fotografije snimljene njegovim mobitelom u 4.43 sati, četiri minute prije nesreće.

Točno se raspoznaje, Ena Svalina fotografira moga sina Brunu i Mihaela Horvata kako dižu sa zemlje Doris Cukrov i nose je prema autu. Ne zna se je li živa ili mrtva. Ena je, dakle, napravila “selfie” telefonom moga sina. Poginuli su u 4.47 sati – govori otac kroza suze. Pokazuje nam taj “selfie” i vrijeme u kojem je nastao. (VL je u posjedu te fotografije, nap.a.).

– Zaključak je: moj sin vozio je prema bolnici da se Doris spasi i zato je požurio. Pomagao je toj djevojci. Nesreća se, poznato je, i dogodila u blizini bolnice. Fotografije ne lažu, nitko nije bio, kako se govorilo, mrtav pijan da ne može stajati – mišljenja je on.

Tomislav nam tvrdi da se tragične večeri sreo sa sinom.

– Kada sam ga posljednji put vidio, Bruno je pio sok od jabuke. Poznanici su mi rekli da je poslije pio Coca-Colu. Ja ne mogu opovrgnuti da je pio, ali fotografije definitivno pokazuju na to da on nije mrtav pijan i da nije sjeo za volan i jurio iz obijesti – stava je naš sugovornik.

Bruno je, priznaje otac, vozio automobil od 16. godine, “po selu do pekare ili trgovine”, po svom prigradskom naselju Tenji.

– Groznu istinu da on vozačke nema izbjeći i sakriti se ne može, ali ljaga s imena moga sina mora se sprati – poručuje očajni otac.

– Nisam mu ja kupio automobil u kojem su poginuli, iskazao sam to i na ispitivanju u policiji. Oba BMW-a koja je vozio dobio je od bivše zaručnice pokojnog Mihaela, kako bi ih prodao, popravio ili što već... Ona je to sama izjavila na policiji. Uostalom, na Facebook profilu Mihaela Horvata vidi se da je on ranije vozio te aute – govori otac dalje.

Na upit je li znao za kazne koje su zbog prometnih prekršaja stizale na Brunino ime, odgovara kako su on i Brunina majka jako dugo razvedeni.

– Sedam mjeseci, sve do Božića, nisam komunicirao s Brunom zbog vožnje i takvog ponašanja. Nismo se svađali, ali odmaknuo sam se misleći da će ga to naučiti lekciju. Rekao sam da mora prvo položiti vozački pa onda sa mnom raditi ili razgovarati. Od Božića smo sasvim normalno komunicirali, a on je tada već dobio automobile od te žene – navodi.

Nije vozio taksi!

Govorilo se u kuloarima i da je Bruno čak povremeno radio kao taksist.

– On je bio u posjedu automobila na kojem su bila obilježja taksija preko vrata, ali on nije bio taksist, to ne – kaže otac.

– Bruno je bio najdivnija osoba na svijetu i to će svi moji poznanici potvrditi, uvijek je kulturno pozdravljao i pomagao kome god je trebalo. Jedino što sam mu pokušao dati do znanja jest da se treba unormaliti što se tiče vožnje i nekih stvari, da tako više ne može... – zaključuje otac u suzama.

Je li itko, i tko sve, u kobnom BMW-u bio pod utjecajem alkohola ili čak i opijata, što se također navodilo, pokazat će nalazi analize krvi koji se čekaju iz Zagreba. Kako bilo, tri su obitelji zavijene u crno. Doris Cukrov je u KBC-u Osijek, stabilno je, ali i dalje u vrlo teškom stanju koje će zasigurno ostaviti trajne posljedice.