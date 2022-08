Moderna tuži Pfizer i BioNTech: Uložili smo milijune dolara, kopirali su našu tehnologiju

Moderna je tužila Pfizer i BioNTech, tvrdeći da njihovo cjepivo protiv Covida kopira njihovu revolucionarnu tehnologiju. Moderna je u izjavi rekla da su Pfizer i BioNTech prekršili patente prijavljene između 2010. i 2016. koji su pokrivali njihovu mRNA tehnologiju.

Moderna, sa sjedištem u Cambridgeu, Massachusetts, tužila je Pfizer Okružnom sudu SAD-a u Massachusettsu i Regionalnom sudu u Düsseldorfu u Njemačkoj, gdje je sjedište BioNTech-a. Messenger RNA, ili mRNA, genetski je zapis koji prenosi DNK upute strojevima svake stanice za stvaranje proteina i korišten je u proizvodnji cjepiva protiv koronavirusa.

“Podnosimo ove tužbe kako bismo zaštitili inovativnu mRNA tehnološku platformu koju smo uveli, uložili milijarde dolara u stvaranje i patentirali je tijekom desetljeća koje je prethodilo pandemiji COVID-19”, rekao je Stéphane Bancel, izvršni direktor Moderne.

"Ova temeljna platforma, koju smo počeli graditi 2010., zajedno s našim patentiranim radom na koronavirusima 2015. i 2016., omogućila nam je da proizvedemo sigurno i vrlo učinkovito cjepivo protiv Covid-19 u rekordnom vremenu nakon izbijanja pandemije'', dodao je.

Foto: PFIZER Paxlovid, a Pfizer's coronavirus disease (COVID-19) pill, is packaged in Freiburg, Germany, in this undated handout photo obtained by Reuters on November 16, 2021. Pfizer/Handout via REUTERS NO RESALES. NO ARCHIVES. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Moderna, koja je prihvatila 2,5 milijardi dolara novca poreznih obveznika za razvoj svog cjepiva protiv Covid-19, rekla je 2020. da neće provoditi svoje patente povezane s Covidom dok traje pandemija. No u ožujku je tvrtka rekla da očekuje da drugi proizvođači poštuju intelektualno vlasništvo tvrtke. Iz Moderne su izjavili kako neće tražiti odštetu za aktivnosti prije 8. ožujka i da ne žele ukloniti cjepiva Pfizera i BioNTecha s tržišta. Osim toga napomenuli su kako ne žele spriječiti buduću prodaju njihova cjepiva.

Jerica Pitts, glasnogovornica Pfizera, rekla je u petak ujutro da tvrtka nije dobila tužbu i da "u ovom trenutku nije u mogućnosti dati komentar".