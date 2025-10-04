Kremlj prijeti eskalacijom zbog moćnih raketa koje bi mogle sve promijeniti: Zašto je ovo oružje toliko razorno?

Nedavni razvoj događaja u vezi s američkom vojnom podrškom Ukrajini uzburkao je međunarodnu zajednicu. Podsjetimo, tijekom sastanka na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je zatražio od američkog predsjednika Donalda Trumpa isporuku krstarećih raketa Tomahawk, naglašavajući njihovu ključnu ulogu u obrani Ukrajine od ruske agresije. Ovaj zahtjev dolazi nakon uspješnog američkog napada na iranske nuklearne objekte u lipnju 2025., gdje je podmornica ispalila 30 Tomahawk raketa, uništivši ključne ciljeve s iznimnom preciznošću. Prema izvješćima The Wall Street Journala i Reutersa, američka podmornica izvela je koordinirani napad na iranske nuklearne objekte, uključujući Isfahan, Natanz i Fordow. Satelitske snimke potvrdile su uništenje najmanje 16 zgrada u Isfahanu, a Trump je javno pohvalio preciznost raketa. Ova operacija demonstrirala je razornu moć Tomahawka, čije bojeve glave od 450 kg mogu probiti utvrđene bunkere, a domet od 2500 km omogućuje napade na udaljene ciljeve. Zelenski je iskoristio uspjeh ove operacije kako bi pojačao pritisak za dobivanje Tomahawka za ukrajinske snage. Za razliku od prethodne administracije Joea Bidena, koja je odbila slične zahtjeve, Trumpova administracija pokazuje znakove fleksibilnosti. Prema The Telegraphu, koji je prvi izvijestio o detaljima privatnog razgovora između Trumpa i Zelenskog, američki dužnosnici razmatraju isporuku Tomahawka putem NATO-vog programa, uz financiranje europskih vlada. Potpredsjednik JD Vance potvrdio je za Fox News da se razmatraju "zahtjevi Europljana", dok je Keith Kellogg, Trumpov izaslanik za Ukrajinu, izjavio da će Kijevu biti dopušteni napadi dugog dometa unutar Rusije. "Ne postoje utočišta", rekao je Kellogg, naglašavajući da bi Tomahawk omogućio Ukrajini da cilja zapovjedna središta, skladišta streljiva i vojne tvornice duboko u ruskom teritoriju.

Kremlj je oštro reagirao na ove najave. Glasnogovornik Dmitrij Peskov upitao je tko bi lansirao rakete i određivao ciljeve, sugerirajući da bi američko sudjelovanje značilo izravnu eskalaciju. Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev otišao je korak dalje, upozoravajući na mogućnost rata s "oružjem za masovno uništenje". Unatoč tim prijetnjama, The Wall Street Journal izvijestio je da će SAD pružiti Ukrajini obavještajne podatke za napade dugog dometa, uključujući energetsku infrastrukturu u Rusiji. Stručnjaci su podijeljeni oko učinka potencijalne isporuke Tomahawka. Dr. Sidharth Kaushal iz istraživačkog centra RUSI upozorio je da bi ograničena američka proizvodnja (50-70 raketa godišnje) i strateške potrebe na drugim bojištima, poput moguće kineske invazije na Tajvan, mogle ograničiti broj dostupnih raketa. "Pitanje nije samo cijena, već i proizvodnja", rekao je Kaushal, dodavši da bi izravno američko sudjelovanje u ciljanju predstavljalo značajnu eskalaciju. S druge strane, Keir Giles iz Chatham Housea tvrdi da ruske prijetnje eskalacijom slijede ustaljeni obrazac zastrašivanja, koji je usporio isporuke oružja poput HIMARS-a i Storm Shadowa u prošlosti. Giles smatra da bi Tomahawk mogao poremetiti ruske opskrbne linije, ali ne i prisiliti Putina na povlačenje. "Samo šteta koja ugrožava Putinovu vlast u Rusiji mogla bi promijeniti njegovu strategiju", zaključio je.

Isporuka Tomahawka Ukrajini mogla bi značajno proširiti domet kijevskog arsenala, omogućujući napade na ciljeve udaljene 1500-2500 km. Ipak, analitičari poput Kaushala smatraju da je ovo više pregovarački potez nego realna prijetnja Rusiji. Ruske snage već su se prilagodile ranijim zapadnim isporukama, premještajući ključne ciljeve izvan dometa ukrajinskog oružja. Dok Zelenski tvrdi da bi Tomahawk prisilio Putina za pregovarački stol, Trumpova administracija balansira između podrške Ukrajini i straha od nuklearne eskalacije.