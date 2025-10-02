Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 226
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
UPOZORENJE ZA SVIJET

Putin poručio NATO-u: Ohladite se, spavajte mirno i pogledajte što se događa na ulicama vaših gradova

Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Foto: MIKHAIL METZEL/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
02.10.2025.
u 20:56

"Ako se netko ipak želi s nama nadmetati u vojnoj sferi, kako kažemo, slobodno, neka probaju", rekao je. "Ruske protumjere neće dugo čekati."

Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je u četvrtak američkog predsjednika Donalda Trumpa što je rekao da je Rusija "tigar od papira" i poručio da će Moskva brzo odgovoriti bude li mislila da je Europa provocira. Trump, koji je prije govorio da bi se Kijev trebao odreći teritorija kako bi okončao rat, prošli je tjedan promijenio retoriku, rekavši da bi Ukrajina mogla vratiti sav teritorij koji je zauzela Rusija te ocijenivši da je Rusija "tigar od papira". To je ponovio i ovaj tjedan.

Putin je, govoreći na sastanku Valdajskog kluba u Sočiju na Crnom moru, rekao da ruske snage napreduju duž cijele bojišnice u Ukrajini i da se gotovo cijeli NATO predvođen SAD-om sada bori protiv Rusije. "Tigar od papira. Što slijedi zatim? Hajde pozabavite se tim tigrom od papira", rekao je Putin. "Pa ako se borimo s cijelim NATO-om, krećemo se, napredujemo i samouvjereni smo, a "tigar od papira" smo, onda što je NATO?". "Ako se netko ipak želi s nama nadmetati u vojnoj sferi, kako kažemo, slobodno, neka probaju", rekao je. "Ruske protumjere neće dugo čekati."

Članice NATO-a, rekao je, daju Ukrajini obavještajne podatke, oružje i obuku, i namjerno raspiruju histeriju zbog navodnih planova Rusije da napadne neku članicu NATO-a, u što je "nemoguće vjerovati". "Želim samo reći: ohladite se, spavajte mirno i vodite brigu o svojim problemima. Samo pogledajte što se događa na ulicama europskih gradova", rekao je.

Putin je rekao da ukrajinskoj vojsci jako manjkaju ljudi i da ima problema s dezertiranjima, a Rusija ima dovoljno vojnika. Sugerirao je da bi Kijev trebao pregovarati o okončanju rata. Rusija, rekao je, kontrolira gotovo svu Luhansku oblast, oko 81 posto Donjecke oblasti i oko 75 posto Zaporiške i Hersonske oblasti. Moskva je 2022. anektirala te četiri regije i ne želi prekinuti rat dok se Ukrajina posve iz njih ne povuče.

Ključne riječi
Ukrajina NATO Rusija Trump Putin

Komentara 17

Pogledaj Sve
TP
Tom_pravcu
21:17 02.10.2025.

Dobro je rekao svi ratujemo protiv Rusije a pravimo se da nismo.Nisu nama neprijatelji Rusi ima drugih.Njemacke ulice su neprepoznatljive sve se crni stravicno.

Avatar Dr Evil
Dr Evil
21:51 02.10.2025.

Kad pogledamo tko sve hoda po našim ulicama...možemo samo reći: "crno" nam se piše!

AL
alojzvodic
22:07 02.10.2025.

Dok stvarni tigar od papira, Amerika, sada printa nove papirna dolare jer ljudi ne dobijaju svoja primanja niti mogu obavljati svoje djelatnosti, ovaj čovjek je jednostavno poručio EU ali i Trumpu: "Ako se netko ipak želi s nama nadmetati u vojnoj sferi, kako kažemo, slobodno, neka probaju", rekao je. "Ruske protumjere neće dugo čekati."

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još