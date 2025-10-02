Putin poručio NATO-u: Ohladite se, spavajte mirno i pogledajte što se događa na ulicama vaših gradova

Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je u četvrtak američkog predsjednika Donalda Trumpa što je rekao da je Rusija "tigar od papira" i poručio da će Moskva brzo odgovoriti bude li mislila da je Europa provocira. Trump, koji je prije govorio da bi se Kijev trebao odreći teritorija kako bi okončao rat, prošli je tjedan promijenio retoriku, rekavši da bi Ukrajina mogla vratiti sav teritorij koji je zauzela Rusija te ocijenivši da je Rusija "tigar od papira". To je ponovio i ovaj tjedan.

Putin je, govoreći na sastanku Valdajskog kluba u Sočiju na Crnom moru, rekao da ruske snage napreduju duž cijele bojišnice u Ukrajini i da se gotovo cijeli NATO predvođen SAD-om sada bori protiv Rusije. "Tigar od papira. Što slijedi zatim? Hajde pozabavite se tim tigrom od papira", rekao je Putin. "Pa ako se borimo s cijelim NATO-om, krećemo se, napredujemo i samouvjereni smo, a "tigar od papira" smo, onda što je NATO?". "Ako se netko ipak želi s nama nadmetati u vojnoj sferi, kako kažemo, slobodno, neka probaju", rekao je. "Ruske protumjere neće dugo čekati."

Članice NATO-a, rekao je, daju Ukrajini obavještajne podatke, oružje i obuku, i namjerno raspiruju histeriju zbog navodnih planova Rusije da napadne neku članicu NATO-a, u što je "nemoguće vjerovati". "Želim samo reći: ohladite se, spavajte mirno i vodite brigu o svojim problemima. Samo pogledajte što se događa na ulicama europskih gradova", rekao je.

Putin je rekao da ukrajinskoj vojsci jako manjkaju ljudi i da ima problema s dezertiranjima, a Rusija ima dovoljno vojnika. Sugerirao je da bi Kijev trebao pregovarati o okončanju rata. Rusija, rekao je, kontrolira gotovo svu Luhansku oblast, oko 81 posto Donjecke oblasti i oko 75 posto Zaporiške i Hersonske oblasti. Moskva je 2022. anektirala te četiri regije i ne želi prekinuti rat dok se Ukrajina posve iz njih ne povuče.