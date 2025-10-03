Ruska podmornica postala eksplozivna prijetnja: NATO digao avione, traje potraga za 'plutajućom bombom'

Međunarodne pomorske snage stavljene su u stanje visoke pripravnosti nakon ozbiljnog incidenta koji je uključivao rusku podmornicu Novorossiysk u blizini Gibraltarskog tjesnaca. Podmornica je bila prisiljena izroniti nakon katastrofalnog kvara na sustavu za gorivo, što je uzrokovalo curenje dizela izravno u trup podmornice te je tako otkrivena njezina lokacija. Prema informacijama koje su procurile preko ruskih Telegram kanala, situacija je postala kritična jer je nakupljeno gorivo pretvorilo podmornicu u "eksplozivnu opasnost" usred jedne od najprometnijih pomorskih ruta na svijetu. Iako ruska mornarica još uvijek nije službeno potvrdila incident, obavještajni podaci iz otvorenih izvora potvrđuju koordinirani napor zapadnih sila da prate oštećeno plovilo koje je posljednji put viđeno kako se kreće prema zapadu, u smjeru Atlantskog oceana, praćeno ruskim tegljačem Jakob Grebelsky. Trenutačno, međutim, njezina točna lokacija nije poznata.

Situacija na samoj podmornici opisana je kao kaotična i bezizlazna. Jedan od mornara s podmornice navodno je obavijestio ruske vojne blogere o tehničkim problemima, navodeći: "Zbog oštećenja sustava za gorivo, gorivo curi izravno u kaljužu. Nakupljeno gorivo predstavlja opasnost od eksplozije." Prema istim izvorima, problem je dodatno pogoršala činjenica da posada nije imala ni potrebne rezervne dijelove ni stručnjake kvalificirane za popravak tako složenog kvara na moru. Suočeni s rastućom opasnošću, navodno nisu imali drugog izbora nego započeti s ispumpavanjem smrtonosne mješavine dizela izravno u Sredozemno more kako bi smanjili neposredan rizik od detonacije, što predstavlja i ekološku prijetnju.

Reakcija NATO saveza bila je brza i odlučna. U strahu da bi podmornica mogla eksplodirati, dva francuska ratna broda primijećena su kako ulaze u regiju kako bi izbliza pratila oštećeno plovilo. Španjolska fregata također je patrolirala u blizini, dok su radari za praćenje letova zabilježili polijetanje više zrakoplova NATO-a iznad Gibraltarskog tjesnaca. Vode oko Gibraltara, koje služe kao usko grlo za cjelokupni mediteranski pomorski promet, spadaju među najpažljivije nadzirane na svijetu. Iako je podmornica u početku bila praćena, njezina točna lokacija sada je nepoznata, zbog čega je navodno u tijeku intenzivna potraga kako s mora, tako i iz zraka.

Iako su je neki mediji pogrešno nazvali nuklearnom, B-261 Novorossiysk je zapravo vodeća podmornica Projekta 636.3, NATO oznake Improved Kilo II, jedne od najnaprednijih serija dizel-električnih napadnih podmornica. Duga 74 metra i s posadom od 52 člana, ova podmornica Crnomorske flote predstavlja moćno oružje. Njezin arsenal uključuje šest torpednih cijevi i mogućnost nošenja do četiri krstareće rakete Kalibr, koje mogu biti opremljene i nuklearnim bojnim glavama. Ove rakete već su korištene tijekom ruskih operacija u Siriji, što potvrđuje stratešku važnost podmornice za projekciju ruske moći daleko od njezinih granica.

Ovaj incident nije izoliran slučaj, već simptom dubljih, sustavnih problema koji muče rusku ratnu mornaricu, posebice od početka rata u Ukrajini 2022. godine. Sankcije su onemogućile nabavu ključnih zapadnih komponenti, zbog čega je oko 90 posto tih dijelova zamijenjeno domaćim ili kineskim alternativama, čija se pouzdanost pokazala upitnom. To je dovelo do učestalih kvarova, dok su se troškovi popravaka i vrijeme potrebno za održavanje drastično povećali. Osim tehničkih poteškoća, flota se suočava i s borbenim gubicima te bizarnim nesrećama, poput sudara raketnog broda Višnji Voločok s civilnim tankerom ili potonuća novog tegljača Kapitan Ushakov dok je još bio na vezu u brodogradilištu.

Strateški gledano, kvar Novorossiyska događa se u najgorem mogućem trenutku za Kremlj. Odluka Turske da zatvori tjesnace Bospor i Dardanele praktički je zarobila glavninu ruske Crnomorske flote, čime je Moskva postala još ovisnija o podmornicama poput ove za svoje globalne operacije.