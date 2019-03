VIDEO Moćan govor novozelandske premijerke: On je terorist i publicitet neće dobiti

Al Salam Alaikum - započela je premijerka Jacinda Ardern svoj govor u novozelandskom parlamentu.

- Neka mir bude s vama, ali neka bude i nad svima nama - nastavila je.

U govor koji je trajao malo više od 2 i pol minute premijerka je spomenula da će 15. ožujka biti obilježavan kao dan kolektivnog sjećanja.

VIDEO Pogledajte dramatični govor premijerke Ardern

[video: 30205 / Govor Jacinde Ardern]

- To mirno poslijepodne u petak postalo je jedno od naših najcrnjih dana - rekla je i dodala da su bili Novozelanđani s kojima se cijeli Novi Zeland poistovjećuje.

- I zato što su dijelom nas, mi, kao nacija, ih oplakujemo - te nastavlja - Kao nacija ostajemo oprezni. Iako trenutno ne postoji određena opasnost i dalje smo budni -

Neuobičajeno europskoj praksi premijerka je pozvala da se njegovo ime nigdje ne navodi pa ga mnogi mediji nazivaju samo teroristom.

- Tražio je puno stvari iz svog napada, a među njima i ozloglašenost - rekla je premijerka.

- On je terorist. On je kriminalac. On je ekstremist. Stoga će on, kada ja budem govorila, biti bezimen - zaokružila je premijerka.

Osim vrlo moćnog i emotivnog govora, niz je novozelandskih kompanija povukao u utorak oglase s društvenih mreža nakon prijenosa uživo smrtonosnih napada na džamije u Christchurchu na Facebooku i objave napadačevog rasističkog manifesta na Twitteru.

VIDEO Što se dogodilo na Novom Zelandu

[video: 30153 / Detalji terorističkog napada u džamijama]

- Westpac NZ suspendirao je do daljnjeg oglašavanje na društvenim mrežama, uključujući Facebook. Razgovarat ćemo s društvenim medijima o objavi štetnih sadržaja - objavila je australska banka na Twitteru.

U ponedjeljak su Udruga oglašivača Novog Zelanda (ANZA) i Vijeće za komercijalne komunikacije objavili priopćenje u kojem potiču svoje članove da dobro razmisle gdje će utrošiti novac za oglašavanje.

- Događaji u Christchurchu otvaraju pitanje – ako vlasnici stranica mogu ciljati potrošače oglasima u mikrosekundama, zašto se ista tehnologija ne može primijeniti kako bi se spriječio prijenos uživo takve vrste sadržaja - stoji u priopćenju.

"Tražimo od vlasnika Facebooka i drugih platformi da odmah poduzmu korake kako bi učinkovito smanjili sadržaje ispunjene mržnjom prije nego se dogodi još jedna tragedija koja će se prenositi uživo putem Interneta”, dodaje se.

Facebook je u nedjelju priopćio da su u prva 24 sata nakon napada uklonili 1,5 milijuna snimaka, od čega je 1,2 milijuna blokirano pri samom postavljanju.

Glavni novozelandski cenzor David Shanks u ponedjeljak je službeno svrstao 17-minutni video u kategoriju neprimjerenog sadržaja, što znači da je u Novom Zelandu protuzakonito gledati ga, dijeliti i posjedovati.

Novozelandska premijerka Jacinda Ardern kazala je u utorak novinarima da je napadač imao "niz razloga” za teroristički čin a jedan od njih bilo je "privlačenje pozornosti javnosti".

"Upravo mu to apsolutno možemo uskratiti. Mogu vam garantirati da nećete čuti da izgovaram njegovo ime”, rekla je premijerka.

Australac Brenton Tarrant optužen je za ubojstvo 50 ljudi i i ozljeđivanje još 50 u napadu koji se dogodio u petak.

Trideset žrtava i dalje je na liječenju u bolnici u Christchurchu, pri čemu je devet njih još u kritičnom stanju.

Dvadesetosmogodišnji Tarrant ostat će u pritvoru do 5. travnja a u policiji navode da će protiv njega podići dodatne optužbe. Naznačio je da će se sam braniti.