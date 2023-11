Nova promjena vremena: Pad temperature, obilni pljuskovi, evo gdje će biti najgore

Vrijeme je jučer u većini krajeva bilo pretežno ili djelomice sunčano, no danas stiže nova promjena. Prema vremenskoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), utorak će obilježiti umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Povremeno je moguća i kiša, češće na Jadranu i predjelima uz njega. Poslijepodne te osobito navečer u Dalmaciji se mjestimice očekuju izraženi i obilni pljuskovi s grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na sjevernom Jadranu i jak, a u Dalmaciji i umjeren do jak južni te jugo. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 14 do 19 °C, u Dalmaciji malo viša. Jučer je, naime, bilo toplije s najvišim temperaturama većinom od 17 do 21 °C.

Za dio zemlje izdana su žuta upozorenja koja vrijeme opisuju kao "potencijalno opasno". Izdana su za područje kninske, splitske te dubrovačke regije zbog grmljavinskog nevremena te mjestimice izraženijih pljuskova.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", upozorio je DHMZ.

Državni hidrometeorološki zavod oglasio se i na platformi X, ranije poznatoj kao Twitter, te poručio: "Danas nad Hrvatskom mnoštvo oblaka, povremeno i kiša, a na jugu će prema večeri biti izraženijih pljuskova i grmljavine. Sutra sunčanije i uglavnom suho".

