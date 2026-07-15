VIDEO Srbin ostao oduševljen Hvarom pa se pohvalio da zna dalmatinske izraze: 'Normalno je da znam ča je more'

Srpski influencer ovo ljeto očito provodi na hrvatskoj obali, a svoje dojmove s Jadrana dijeli s tisućama pratitelja na društvenim mrežama. Na simpatičan i duhovit način snima videe s naših otoka, a posljednjom objavom ponovno je nasmijao pratitelje. U jednom od videa kroz osmijeh poručuje: "Ja sam Srbin na Hvaru i normalno je da znam ča je more, a ča je voda."

Njegovi pratitelji posebno su oduševljeni činjenicom da je tijekom boravka na otoku naučio brojne dalmatinske izraze pa bez problema zna što znače riječi poput šugaman, škafetin ili fjaka. Iako većina komentara ispod njegovih objava hvali sadržaj i pozitivnu energiju koju prenosi, našlo se i onih koji imaju drukčije mišljenje o otoku.

"Bio sam u mjestu Hvar na Hvaru, ništa specijalno, dvije ulice i jedan trg, plaže kamenjar i beton... Nemam želju da idem opet. Ovo što ovaj lupeta nema veze.", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nemate jednu pravu pješčanu plažu!"

No, takvi komentari nisu ostali bez odgovora. Brojni pratitelji stali su u obranu otoka i influencera, ističući da Hvar nije poznat po pješčanim plažama, već po kristalno čistom moru, povijesnoj baštini, kamenim uličicama i jedinstvenom mediteranskom ugođaju. "Ljubomora je čudo.", poručio je jedan od korisnika.