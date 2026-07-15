Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SLAVEN BILIĆ
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZALJUBIO SE U OBALU

VIDEO Srbin ostao oduševljen Hvarom pa se pohvalio da zna dalmatinske izraze: 'Normalno je da znam ča je more'

Otočić Pokonji Dol obiđe se u samo 600 koraka, a na njemu ponosno stoji svjetionik iz 1872.
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
15.07.2026.
u 10:07

Njegovi pratitelji posebno su oduševljeni činjenicom da je tijekom boravka na otoku naučio brojne dalmatinske izraze pa bez problema zna što znače riječi poput šugaman, škafetin ili fjaka

Srpski influencer ovo ljeto očito provodi na hrvatskoj obali, a svoje dojmove s Jadrana dijeli s tisućama pratitelja na društvenim mrežama. Na simpatičan i duhovit način snima videe s naših otoka, a posljednjom objavom ponovno je nasmijao pratitelje.  U jednom od videa kroz osmijeh poručuje: "Ja sam Srbin na Hvaru i normalno je da znam ča je more, a ča je voda."

Njegovi pratitelji posebno su oduševljeni činjenicom da je tijekom boravka na otoku naučio brojne dalmatinske izraze pa bez problema zna što znače riječi poput šugaman, škafetin ili fjaka. Iako većina komentara ispod njegovih objava hvali sadržaj i pozitivnu energiju koju prenosi, našlo se i onih koji imaju drukčije mišljenje o otoku.

"Bio sam u mjestu Hvar na Hvaru, ništa specijalno, dvije ulice i jedan trg, plaže kamenjar i beton... Nemam želju da idem opet. Ovo što ovaj lupeta nema veze.", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Nemate jednu pravu pješčanu plažu!"

No, takvi komentari nisu ostali bez odgovora. Brojni pratitelji stali su u obranu otoka i influencera, ističući da Hvar nije poznat po pješčanim plažama, već po kristalno čistom moru, povijesnoj baštini, kamenim uličicama i jedinstvenom mediteranskom ugođaju. "Ljubomora je čudo.", poručio je jedan od korisnika. 

Ključne riječi
more Hvar Srbin

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!