Liječnici progovorili o iskustvima o kojima se rijetko govori: 'Kasnije to prokomentiram s kolegama...'

Rad s pacijentima nerijetko podrazumijeva mnogo više od postavljanja dijagnoze i propisivanja terapije. Strah, neizvjesnost, nepovjerenje i ranija loša iskustva mogu dodatno otežati komunikaciju, a zdravstveni djelatnici pritom se ponekad susreću i s neugodnim ponašanjem racijenata. Upravo je o tome raspravu na Redditu pokrenuo mladi zdravstveni djelatnik s nekoliko godina iskustva, koji je kolege upitao kada su se prestali toliko opterećivati neugodnim susretima s pacijentima. Napisao je kako se trudi pacijentima što jednostavnije objasniti sve što ih zanima, ali da ga učestalo prekidanje, osporavanje njegovih procjena i nepristojna komunikacija sve više demotiviraju. "Nisam naučen vraćati istom mjerom. Vjerujem u ono 'tko tebe kamenom, ti njega kruhom', ali dosta mi je preodgajanja ljudi koji su mnogo stariji od mene. Savjeti?", upitao je. Njegova objava potaknula je brojne zdravstvene djelatnike, ali i ljude iz drugih profesija, da podijele svoja iskustva i načine na koje se nose s teškim situacijama na poslu.

Jedan liječnik koji je, kako navodi, radio u izvanbolničkoj hitnoj pomoći, objedinjenom hitnom bolničkom prijmu i obiteljskoj medicini, istaknuo je da svakom razgovoru pristupa s poštovanjem. "Kada je netko nervozan, pretpostavim da za to ima dobar razlog. Ljudi su tužni, zbunjeni i uplašeni, a nerijetko imaju i loša iskustva sa zdravstvenim sustavom. Mi liječnici također znamo biti loši komunikatori", napisao je. Dodao je, međutim, da razumijevanje mora imati granice, osobito kada komunikacija preraste u vrijeđanje ili prijetnje. "Čim krenu uvrede, prijetnje ili psovke, smireno kažem da prestanu. Objasnim da ću, ako nastave, otići i pozvati policiju, a to nikada ne smije biti samo prazna prijetnja", naveo je. Istaknuo je i da se zdravstveni djelatnici ne bi trebali osjećati obveznima ostati u situaciji u kojoj su ugroženi, bez obzira na to dolazi li opasnost od pacijenta, njegove pratnje ili okolnosti same intervencije.

"Neugodnih situacija uvijek će biti jer je to rad s ljudima. Nadam se da nikada neću potpuno otupjeti", zaključio je. Slična iskustva podijelila je i mlada liječnica koja radi manje od godinu dana. Kako je napisala, pacijenti je zbog njezinih godina povremeno pitaju je li doista liječnica ili joj pokušavaju objasniti kakvu bi terapiju trebali dobiti. "Imala sam iskustva u kojima su me ljudi pitali: 'Jeste li vi sigurno doktorica, izgledate premlado' ili su tvrdili da im sigurno treba antibiotik. Tada im mirno kažem da mogu potražiti drugo mišljenje ako nisu zadovoljni", napisala je. Dodala je da pojedini pacijenti zbog njezine mladosti pokušavaju pomaknuti granice, ali da ih jasno postavljanje pravila uglavnom brzo zaustavi. "Rijetko me to izbaci iz takta, osobito pred njima, ali poslije takve situacije prokomentiram s kolegama", navela je. Jedna komentatorica smatra da zdravstveni djelatnici zapravo rijetko u potpunosti postanu ravnodušni prema neugodnim iskustvima.

"Mislim da rijetko tko otupi do kraja. Obično samo gutamo i nosimo to negdje duboko u sebi", napisala je. Njoj su, kako kaže, pomogli hobiji, čitanje i jasna granica između radnog i privatnog vremena. "Na poslu sam svjesna da ću odraditi svoj radni dan i otići kući. Najranjiviji su upravo ljudi koji su bolesni. Prouči faze suočavanja s dijagnozom, možda će ti biti jasnije zašto neki tako reagiraju, iako to i dalje nije opravdanje", poručila je autoru objave. U raspravu se uključila i osoba zaposlena u financijskom sektoru, istaknuvši da su ljudi često najosjetljiviji upravo kada su u pitanju zdravlje i novac. Njoj je, kako navodi, trebalo šest ili sedam godina da nauči jasnije odvojiti vlastite emocije od neugodnog ponašanja klijenata.

"Uvijek sam se trudila biti korektna i profesionalna te imati razumijevanja za različite situacije. Kada bi razgovor postao nepristojan, jasno bih rekla da se tako ne možemo razgovarati i da nisam ondje kako bi netko na meni liječio frustracije, nego da napravim ono što je u mojoj moći", napisala je. Prema njezinu iskustvu, postavljanje jasnih granica najčešće bi potpuno promijenilo tijek razgovora. "U većini slučajeva komunikacija bi se promijenila, a ljudi bi se na kraju i ispričali. Bezobrazluk i nekulturu ne treba tolerirati", zaključila je.

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