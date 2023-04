Mladiću s autizmom u lockdownu HZZO ukinuo zdravstveno, uslijedila je mukotrpna borba sa sustavom

Lada Magdalenić Morpurgo opisala je problem koji joj se dogodio za vrijeme lockdowna u Hrvatskoj. Njezin sin koji ima autizam napunio je 18 godina i HZZO mu je automatski ukinuo osnovno zdravstveno osiguranje, unatoč tome, navodi majka, što navodno ne važe rokovi za dokumente za vrijeme pandemije. On, kao invalid, stoji u statusu majke, ima pravo na osiguranje, no iz HZZO-a su je tražili službenu dijagnozu. Morali su zakazati termin koji su čekali godinu dana. I kada su ga konačno dobili i platili, te poslali HZZO-u krenuli su novi problemi. Nakon par mjeseci javljaju joj se s HZZO-a i traže još dokumentacije, točnije, službeni dokument o invalidnosti od strane Zavoda za vještačenje. Kako se morala boriti sa sustavom majka je objasnila u svom statusu na Facebooku kojeg prenosimo u cijelosti.

"Dakle, naš autistični sin je napunio 18 godina za vrijeme najstrožeg lockdowna. HZZO mu je istog časa ukinuo osnovno zdravstveno osiguranje unatoč tome što navodno ne važe rokovi za dokumente za vrijeme pandemije. Kad sam im se obratila i skrenula pažnju da on kao invalid ima pravo na osiguranje tražili su me službenu dijagnozu. Naravno, termin na ERF-u koji jedini u Hr. daje dijagnozu smo čekali skoro godinu dana. I morali smo platiti termin jer službeno, on je neosigurana osoba.

Kad sam taj dokument konačno zaprimila i proslijedila ga HZZO-u, nakon par mjeseci ( i više mojih mailova i telefonskih poziva) javljaju mi s HZZO-a da mi fali 'još jedan papir'. Tj.službeni dokument o invalidnosti od strane Zavoda za vještačenje. Nakon više pokušaja, sa zavoda me konačno obavještavaju da nisam ja ta koja treba tražiti vještačenje nego HZZO!!! Kad sam ih nazvala, njihova pravnica se čudila da otkad to? "Nisam znala da mi to moramo" itd...ok, oni pokrenu postupak. Međutim, rezultat koji dobivamo usprkos službenoj dijagnozi s ERF-a je ponovo odbijenica. Zašto?

Zato što nismo potvrdili dijagnozu kod ' stručnog tima' ( još uvijek ni mi ni naš doktor OM- btw divan i posvećen doktor - ne znamo koji bi to tim bio). E sad, kako bi otišli kod bilo kojeg psihijatra ili 'tima', trebamo uputnicu našeg doktora koji nam ju ne može izdati jer mu je HZZO blokirao pristup sinovom kartonu. A da bi oni s HZZO to odblokirali i mi dobili uputnicu (koja je potrebna zbog pravila kod dobivanja statusa invalida) mi smo morali njima uplatiti 1.070.,00 EURA! Eto, prisilili su nas na to i zaradili više od 1.000 eura na invalidu. Živila Hrvatska, HDZ i oni koji svojom pasivnošću održavaju ovakav status quo", napisala je majka mladića.