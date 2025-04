'Mladiću je glava bila utisnuta skroz u zemlju i nazirale su se crte na licu, vjerujem da su mu transporterom prešli preko glave'

Željko Dujmić bio je ratne 1991. pripadnik Specijalne policije Vinkovci. Svjedočio je padu Cerića, a zabilježio je tada mučne prizore u dvorištu tzv. crvene kuće na ulazu u selo. Progovorio je o tome u utorak na osječkom sudu, na suđenju Željku Travici (63) za ratni zločin nad zarobljenim pripadnicima HOS-a i Policijske uprave Vinkovci. Travica je bivši pripadnik Teritorijalne obrane Mirkovci

- S pokojnim Ljupkom Blaževićem sam, puzeći kroz kanal, došao do kuće, on mi je čuvao leđa. Pored kuće je bilo borbeno vozilo JNA. Par dana ranije sam od prijatelja s Radija Vinkovci dobio fotoparat, ništa skupo, tzv. idiot, ali rečeno da fotografiram ako naiđem na neku situaciju. Bio je poluispravan. Kada sam u dvorištu ugledao tijela naših mrtvih, ispucao sam šest fotografija i dalje nije išlo, fotoaparat je zakazao. Morali smo se i povući, bilo je to nesigurno područje. Tijela smo ostavili iza sebe, nije bilo uvjeta da ih se izvuče – započeo je Željko Dujmić. Ne sjeća se koliko je tijela vidio, "pet ili šest". - Fotografije sam izradio, ali sam ih jako rijetko gledao. Predao sam ih nadležnim tijelima. Ne znam datum kada sam ih fotografirao, ni detaljne okolnosti dolaska do kuće, sve je to mutno, čovjek se pokušava distancirati od onoga što je vidio – dodao je svjedok.

- Dva lica s fotografije ostala su mi u dobrom pamćenju. Jedan je bio, mislim, policajac, pucano mu je kroz šljem u glavu. Drugi je bio mladić čija je glava bila utisnuta skroz u zemlju i nazirale su se crte na licu, vjerujem da su mu transporterom prešli preko glave. Tijela su bila jedna do drugih, možda su se i preklapala. I što mi je ostalo urezano u sjećanje, po njima su bile pobacane kutije Croatia cigareta. Tada se pušila Croatia – opisao je Dujmić stravičnu scenu kojoj je svjedočio u dvorištu crvene kuće. Otkrio je i gdje se nalaze negativi njegovih fotografija, a vjeruje kako se, uz današanju tehnologiju, iz njih može puno više izvući.

Kao i inače u suđenjima za ratne zločine, teško je doći do svjedoka. Trojica su se, tako, ispričala Sudu. Svjedok Bogdan Nešković ne može doći na raspravu zbog zdravstvenih teškoća pa predlaže da se njegov iskaz obavi putem video veze iz Beograda. I Nebojša Veselinović je u Srbiji pa i on predlaže video vezu iz Beograda. Branko Đekić voljan je svjedočiti, ali ustvrdio je kako nema nikakve dokumente, ne samo hrvatske, pa ne može doći u našu zemlju. Obrana je, pak, stupila u kontakt s obitelji tog svjedoka i utvrdila kako ipak ima srbijanske dokumente pa će ga se ponovno pozvati. Odrađena je u međuvremenu rekonstrukcija zločina.

Željka Travicu tereti se za smrt osmorice ratnih zarobljenika i zlostavljanje još njih trojice od 2. do 4. listopada u Ceriću i Mirkovcima. Zarobljenicima je, po optužnici, vezao žicom ruke i noge, gurao im u usta bocu rakije koja je imala željeznu žicu, smijao se dok je njegov suborac zarobljenike tjerao da jedu ljudski mozak... Koristio ih je, tereti se, kao živi štit na putu kroz minski sumnjivo područje, zlostavljao ih je psihički i fizički, a potom ubijao.