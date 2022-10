Mladić u autu imao neobičan uređaj, a policajcima rekao da je kamera. Razotkriven je i osuđen

Mladić (21) proglašen je krivim i osuđen zbog neobičnog uređaja kojeg mu je policija pronašla u automobilu. On je tvrdio da je automobil očev, a ne njegov, a da je to zbog čega su ga prijavili zapravo obična kamera. No, sutkinja je na koncu povjerovala policajcu, a ne njemu i fotografiji kamere koju je dostavio sudu, piše Danica.hr.

Sve se dogodilo u mjestu Jurovski Brod. Mladić je, prema presudi, upravljao osobnim automobilom te se koristio uređajem koji je imao za cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa na cestama.

Nije se odazvao na sudsko ročište, pa je kao svjedok saslušan policajac koji ga je zaustavio.

“Sjećam se dobro te kontrole u kojoj sam odmah utvrdio da vozač ispred sebe na ploči ima ugrađen uređaj za koji sam osobno utvrdio da se radi o uređaju koji ima cilj ometanje ili otkrivanje uređaja koje koriste ovlaštene osobe za nadzor prometa. Uređaj na fotografiji koju je okrivljenik priložio uz prigovor je zaista fotografija kamere, a ne tog uređaja. Ali, ja se dobro sjećam izgleda uređaja, iako ga nisam fotografirao na licu mjesta. Vozač je rekao da je to vozilo od oca i da je to kamera. No, ja sam na mjestu događaja neposrednim opažanjem utvrdio da se radi o uređaju koji služi ometanju uređaja koje koriste službene osobe”, naglasio je policajac.

Mladić je zbog toga osuđen i kažnjen s 2000 kuna te mora platiti 100 kuna troškova postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti.

