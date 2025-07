Mladić (24) osuđen na osam mjeseci zatvora jer je imao spolne odnose s 14-godišnjakinjom. Ostatak kazne mu zamijenjen uvjetnom

Na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine i 10 mjeseci zatvora nepravomoćno je osuđen 24-godišnjak (kojem ne navodimo identitet zbog zaštite žrtve) koji se teretio za spolno iskorištavanje djevojčice koja je u inkriminirano vrijeme imala 14 godina. Od izrečene kazne, iza rešetaka će morati provesti osam mjeseci, dok mu je ostatak kazne zamijenjen uvjetnom, uz rok kušnje od pet godina. Kako je u istražnom zatvoru bio osam mjeseci to znači, da je zatvorski dio kazne, ako presuda postane pravomoćna, već odslužio.

Teretio se da je s djevojčicom stupio u spolne odnose iako je znao da joj je manje od 15 godina, te da ima obiteljskih problema jer je bila štićenica doma za djecu. Prema optužnici, lani je tijekom svibnja i lipnja u više navrata s 14-godišnjakinjom imao spolne odnose u njegovoj kući u koju je 14-godišnjakinja došla nakon dogovora s vlasnikom kuće. Spolne odnose s 14-godišnjakinjom, 24-godišnjak je imao, iako je, navodilo se u optužnici, imao vlastitu obitelj, odnosno suprugu i dvoje djece.

Teretilo ga se i za povredu djetetovih prava, jer je djevojčici slao brojne poruke, nakon što bi otišla od njega. Nazivao ju je, a ona mu na pozive nije odgovarala. Tražila ga je da ju ostavi na miru, no on je inzistirao da bude s njom te joj je govorio da je radi nje napustio suprugu. Zbog svega toga djevojčica se počela samoozljeđivati, no kako tijekom suđenja optužbe za povredu djetetovih prava nisu dokazane, tužiteljstvo je odustalo od kaznenog progona 24-godišnjaka za to djelo.

Suđenje je, sukladno zakonu, bilo zatvoreno za javnost, a javnost je isključena i s obrazloženja presude, no sa suda je pojašnjeno da je 24-godišnjak osuđen na kaznu manju od zakonskog minimuma koji je pet godina, jer mu je olakotnim cijenjena njegova životna dob te što je otac dvoje male djece o kojima skrbi.