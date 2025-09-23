Naši Portali
PODACI EUROSTATA

Hrvati najkasnije u EU-u napuštaju roditeljski dom, čak 10 godina kasnije od Šveđana

Zagreb: Vlada predstavlja poreznu reformu, za većinu povećanje na plaću oko osam eura mjesečno
Foto: Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija
23.09.2025.
u 15:36

U 16 država članica stopa preopterećenosti troškovima stanovanja bila je viša među osobama u dobi od 15 do 29 godina nego među stanovništvom općenito

Mladi ljudi u Hrvatskoj najkasnije u EU-u napuštaju roditeljski dom, prosječno s 31,3 godine tijekom prošle godine, dok je europski prosjek 26,2 godine, objavio je u utorak europski statistički ured Eurostat. Najviša prosječna dob za napuštanje roditeljskog doma u dobi od 30 ili više godina zabilježena je u Hrvatskoj (31,3 godine), Slovačkoj (30,9 godina), Grčkoj (30,7), Italiji (30,1) i Španjolskoj (30 godina). S druge strane, najniža prosječna dob zabilježena je u Finskoj (21,4 godine), Danskoj (21,7) i Švedskoj (21,9 godina).

Tijekom prošle godine 9,7 posto mladih u EU-u u dobi od 15 do 29 godina živjelo je u kućanstvima koja su 40 ili više posto svog raspoloživog dohotka trošila na stanovanje, dok u ukupnom stanovništvu taj postotak iznosi 8,2 posto. Stopa preopterećenosti troškovima stanovanja postotak je stanovništva koje živi u kućanstvima u kojima ukupni troškovi stanovanja, čine više od 40 posto raspoloživog dohotka.

Među državama članicama EU-a 2024. postojale su znatne razlike u toj stopi. Grčka (30,3 posto) i Danska (28,9 posto) zabilježile su najviše stope preopterećenosti troškovima stanovanja, daleko više od stopa u Nizozemskoj (15,3 posto), Njemačkoj (14,8  posto) i Švedskoj (13,5  posto). S druge strane, Hrvatska (2,1 posto), Cipar (2,8 posto) i Slovenija (3,0 posto) imale su najniže stope preopterećenosti troškovima stanovanja.

U 16 država članica stopa preopterećenosti troškovima stanovanja bila je viša među osobama u dobi od 15 do 29 godina nego među stanovništvom općenito. Najveća razlika između te dvije skupine bila je 14,3 postotna boda u Danskoj, nakon čega slijedi Nizozemska s 8,4 postotna boda. 

U nekim zemljama u kojima mladi ranije napuštaju roditeljski dom, kao što su Danska, Nizozemska, Njemačka, Švedska i Finska, preopterećenost mladih troškovima stanovanja je veća. 

Zemlje u kojima se mladi kasnije isele iz roditeljskog doma, poput Cipra, Hrvatske i Italije, obično prijavljuju niže razine preopterećenosti troškovima stanovanja. Međutim, u Grčkoj, unatoč tome što mladi kasnije napuštaju dom, preopterećenost troškovima stanovanja i dalje je visoka za njih.

Ključne riječi
stanovanje mladi roditelji Eurostat

