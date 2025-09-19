Hrvatska postala jedno od ključnih odredišta migrantskih radnika iz Azije

Mala Hrvatska sa svega 3,8 milijuna stanovnika drži treće mjesto u EU, nakon Malte i Cipra, po broju izdanih prvih dozvola boravka strancima izvan EU s obzirom na broj stanovnika. Naša se zemlja tako u kratkom roku prometnula u jedno od ključnih odredišta migrantskih radnika iz Azije, uz radnike koji nam već dugo dolaze iz susjednih zemalja. Podaci Eurostata pokazuju da smo lani izdali, na 1000 stanovnika, 23,2 prve dozvole za boravak državljanima trećih zemalja, što je čak tri puta više od prosjeka EU (7,8). Hrvatska je tako lani izdala gotovo 90 tisuća prvih dozvola za boravak strancima, pri čemu se 95,3 % odnosi na radne dozvole, pa smo u samom europskom vrhu kada je riječ o uvozu radne snage iz trećih zemalja.
