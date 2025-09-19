Naši Portali
ALI STRANI STUDENTI RIJETKO DOLAZE

Hrvatska postala jedno od ključnih odredišta migrantskih radnika iz Azije

Zagreb: Radićevi dani u Studentskom domu Stjepan Radić
Igor Kralj/PIXSELL
Autor
Dijana Jurasić
19.09.2025.
u 20:57

Kod nas dolazi šest puta manje studenata izvan EU nego u Sloveniju, koja ih je lani privukla gotovo 2800

Mala Hrvatska sa svega 3,8 milijuna stanovnika drži treće mjesto u EU, nakon Malte i Cipra, po broju izdanih prvih dozvola boravka strancima izvan EU s obzirom na broj stanovnika. Naša se zemlja tako u kratkom roku prometnula u jedno od ključnih odredišta migrantskih radnika iz Azije, uz radnike koji nam već dugo dolaze iz susjednih zemalja. Podaci Eurostata pokazuju da smo lani izdali, na 1000 stanovnika, 23,2 prve dozvole za boravak državljanima trećih zemalja, što je čak tri puta više od prosjeka EU (7,8). Hrvatska je tako lani izdala gotovo 90 tisuća prvih dozvola za boravak strancima, pri čemu se 95,3 % odnosi na radne dozvole, pa smo u samom europskom vrhu kada je riječ o uvozu radne snage iz trećih zemalja.

NO
Nordik
21:21 19.09.2025.

Strani studenti idu susjedima, jeftinije je.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
21:08 19.09.2025.

To je sve projekt zamjene stanovništva koji će iznjedriti idealnu Hrvatsku: zakone piše Bruxelles, Njemačka i Austrija kontroliraju industriju, energetiku i trgovinu, HDZ radi sa sve njih i oni mu daju postotak od zarade da ovdje održava red, hadezeovci su birokracija, Hrvati su ciljano iseljeni, imovina im je oduzeta ili obezvrijeđena, a rade azijati koji nemaju pravo glasa i uvijek ih se može izbaciti ako se budu bunili. Sve po uzoru na Kuvajt ili Katar.

