Prodali stan u Zagrebu i preselili se u Dugo Selo: 'Kad smo došli tu, za pola sata sam imao osobnu iskaznicu'

Mlade obitelju muku muče sa stambenim pitanjem u Hrvatskoj. Zbog malih plaća teško im je osigurati krov nad glavom, no neki zbog toga nisu odlučili otići u Njemačku, Irsku ili Švedsku. Dvije mlade obitelji ispričale su za HRT-ovu emisiju Labirint kako su došle do svoje kuće ili stana.

Kristina i Ivan Oleksa svoj su dom pronašli u Križevcima kamo su doselili iz Zagreba gdje su tri i pol godine bili u podstanarstvu. Sve je počelo neočekivano, kada je Ivan prilikom poslovnog puta u Križevce poslao Kristini poruku: "Ljubavi, što misliš o Križevcima?" Iako nikada nije bila u tom gradu, Kristina je instinktivno odgovorila: "Slažem se s Križevcima!" Nije do sada imala iskustvo s Križevcima, osim poznanstva s jednom prijateljicom iz tog grada.

– Mi smo podstanari u stanu već tri i pol godine. Ima oko 40 kvadrata i plaćamo ga 550 eura, što je za kvart gdje se nalazimo odlična cijena. Ipak, u tri i pol godine gotovo da smo mogli pola kredita već otplatiti – rekla je Kristina. U Križevcima su pronašli odgovarajući omjer cijene i kvalitete te su se odmah odlučili za nekretninu koju im je ponudio agent. Kuću od 120 kvadrata s dvorištem platili su 96 tisuća eura.

– Imamo veliki dnevni boravak s blagovaonicom, dvije sobe – jedna je spavaća, druga Ivanova radna soba koja će jednog dana biti dječja. Tu je i kupaonica i jedna mala soba koju planiramo preurediti u kuhinju, objašnjava Kristina. Imaju i prostrani suterenski dio koji planiraju iskoristiti za različite primjene.

Karolina Rigljan živjela je sa suprugom u Novom Zagrebu, u stanu Ivanovih roditelja. Odlučili su prodati stan od 50-ak kvadrata i u Dugom Selu kupiti kuću od 120 kvadrata. – Stan u Zagrebu bio je prodan za tri tjedna. I još se nešto dodalo novca, nešto smo malo dignuli kredita i kupili smo kuću od 120 kvadrata – kazao je Ivan Rigljan. Ivanu se sviđa što se Dugo Selo širi i što je sve u krugu jednog kilometra.

– Nisam mogao vjerovati kad smo došli tu, za pola sata imao sam osobnu iskaznicu, odnosno riješio sam papire za osobnu iskaznicu – ispričao je. Usporedio je troškove u Zagrebu i Dugom Selu.

– Imali smo veće račune za 50 kvadrata stana nego za ovu kuću. To je čista jedna realnost jer je kuća odrađena po visokim standardima, imamo i dizalicu topline. Išli smo kad smo kupovali sve s aparatima A+ i, recimo, to me vuklo unutra. Znači, dobra izgradnja nove nekretnine – objasnio je za Labirint.