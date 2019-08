Mladi chef ‘Hrvatskim pjatom’ promiče tradicionalnu hranu na moderan način

Mnogi kulinarski znalci rekli su kako pravog kuhara krasi upornost i konstantna želja za učenjem, a mladi kuhar iz naše priče, ne samo da je uporan i željan učenja, već i poduzetan. Iako mu je tek 20 godina, Dino Popović je već uspio postati šef kuhinje i pokrenuti vlastiti gastronomski projekt. Kako napominje, oduvijek je znao da je kuhanje njegov poziv, a još kao mali volio je na tanjuru spajati nespojivo. Svoju kulinarsku karijeru je odmah po završetku škole počeo u Hotelu Palace, a uspješno je osmislio i koncept prezentacije tradicionalnih hrvatskih jela s modernim štihom te pokrenuo festival hrane s vlastitim potpisom.

‘’Nedavno sam postao šef kuhinje restorana SOI Fusion i to mi je velika čast, upravo zato što imam tek 20 godina. Odgovornost je puno veća, od nabave namirnica pa do toga da sve funkcionira kako treba’’, započeo je Dino Popović navodeći kako je posao kuhara ono što voli, a kao jedinu manu ističe što na mjestu poput ovog na kojem on radi, radno vrijeme ne postoji.

Samo rad u kuhinji nikada nije zadovoljavao sve njegove afinitete, a upravo iz želje da ljudima predstavi nešto novo i drugačije pokrenuo je projekt Hrvatski Pjat. Kako govori, ideja se rodila preko noći, a zamišljena je kao koncept tajnih večera s tradicionalnom kuhinjom spremljenom na nesvakidašnji način.

‘’Hrvatski Pjat prvotno je zamišljen kao koncept tajnih večera s temama Hrvatskih regija, a riječ je o tradicionalnim Hrvatskim jelima spremljenim na moderan način. To mi je omogućilo da shvatim kako se Hrvati boje izaći iz nekih svojih okvira i probati neke nove okuse’’, rekao je Popović.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

Projekt Hrvatski Pjat kakvim je prvotno pokrenut počiva na molekularnoj gastronomiji. Radi se o spoju prirodnih znanosti i kulinarstva, a upravo to je bio izbor ovog mladog kuhara za prezentaciju tradicionalnih namirnica. Na području molekularne gastronomije koriste se kemijski sastojci poput alginata i kalcija te procesi kao što je primjerice ledena filtracija za neke vrste juha i tekućina.

‘’Kada skuhamo goveđu juhu, ta goveđa juha je mutna i ja tu koristim proces zaleđivanja. Potrebno je zalediti juhu i kada je juha zaleđena stavimo ju u cijedilo s gazom da se otopi. U posudu ispod kapat će kristalno čista goveđa juha, dok će sav talog ostati u gazi’’, opisao je Popović samo jedan primjer izvedbe s područja molekularne gastronomije.

Kako je napomenuo, još u počecima Hrvatskog Pjata shvatio je kako Hrvati ne vole izlaziti iz zone komfora pa se tako ove godine, kao rezultat želje da svoje kulinarske zamisli predstavi širem broju ljudi, iz projekta Hrvatski Pjat rodila jedna nova ideja. Mladi Popović pokrenuo je manji festival hrane koji nosi ime brenda Hrvatski Pjat. Za razliku od koncepta tajnih večera gdje je koristio molekularnu gastronomiju, ovdje se odlučio za prezentaciju tradicionalnih namirnica u obliku fusion kuhinje.

Dino je srednju kuharsku školu završio u Vrbovcu, a upravo tamo se vratio predstaviti svoju novu ideju. Prvi festival hrane Hrvatski Pjat predstavljen je u sklopu tradicionalnog ljetnog događanja ‘Kaj su jeli naši stari’. Riječ je o događanju koje godišnje okupi na desetke tisuća posjetitelja, a upravo to se pokazalo kao dobar izbor za mladog kuhara.

Foto: Josip Regović/PIXSELL

‘’Na prvom Hrvatski Pjat festivalu, prema osobnim statistikama, našu hranu u tri dana probalo je oko 15.000 ljudi’’, istaknuo je Popović.

Ovaj mladi kuhar smatra da je važno podržati lokalne proizvođače i OPG-ove, pa tako suradnjama i sponzorstvima nastoji doći do namirnica koje su upravo domaće proizvodnje. S naglaskom na domaće i tradiciju sa svojim timom predstavio je i ovogodišnju ponudu na Hrvatski Pjat festivalu, a nudili su burgere i kobasice crne slavonske svinje, patku s mlincima i moderniziranu verziju tradicionalne vrbovečke pere.

Povratak u još boljem izdanju najavljuju i sljedeće godine, a kako ističe Popović, u međuvremenu se želi posvetiti promociji hrane kroz PR.