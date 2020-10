Mladi bjeloglavi supovi ipak se vraćaju iz Slavonije na otok Cres

Javna ustanova priroda: Zabilježeno 125 parova i 89 mladih ptica

Ove godine zabilježeno je 125 parova i 89 mladih ptica, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu, kažu u Javnoj ustanovi Priroda.,

– U oporavilištu je šest supova koji su spašeni ove godine, za razliku od devet spašenih u ljeto 2019. Ako gledamo samo koloniju otoka Plavnika, gdje je i najviše spašavanja, od šest ovogodišnjih supova dva su s Plavnika. A 2019. od ukupno devet spašenih supova s Plavnika ih je bilo čak šest. Ove brojke statistički mogu ukazivati da je potencijalno smanjena turistička aktivnost oko otoka Plavnika dovela do manjeg broja stradalih supova. No, moramo uzeti u obzir i mogućnost da je stupanj opažanja stradalih supova posljedično bio manji zbog manjeg intenziteta nautičkog prometa, jer dio dojava o unesrećenim supovima dolazi od strane nautičara. I intenzivniji rad hranilišta za supove mogao je utjecati na bolju kondiciju ovogodišnjih mladih supova. Ne možemo kategorički utvrditi je li baš ova godina zaista drugačija (zbog pandemije), iako same brojke na to ukazuju. No, s ovogodišnjim rezultatima, posebno rezultatima gniježđenja, smo zadovoljni. Uz sve navedeno, ipak se ne možemo oteti dojmu da je efekt ove nešto mirnije godine mladim supovima donio korist. Gust nautički promet tijekom ljeta podno litica Plavnika, u kombinaciji s neprimjerenim ponašanjem dijela posjetitelja, ima nepovoljan utjecaj na ovu strogo zaštićenu vrstu – ističe ravnateljica Irena Jurić, ravnateljica Javne ustanove Priroda.