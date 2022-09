Mještanima Zorkovca na Kupi i Levkušja potopljene ceste, dvorišta, podrumi...

Osim naselja nizvodno od Karlovca, poput Vodostaja, Pokupske Doline gdje nasipi za obranu od poplava još nisu završeni, iako je lani počela njihova gradnja uz Kupu, od poplava tijekom subote i nedjelje strahuju i mještani uzvodno od Karlovca.

Kupa se, naime izlila na neke ceste u ozaljskom kraju; od Žakanja, Kamanja, pa do naselja između Ozlja i Karlovca. Čitatelji nam šalju fotografije naselja Zorkovac na Kupi smještenog uz rijeku između Ozlja i Karlovca, te Levkušja.

Foto: Čitatelj

- Mi smo stvarno ovdje zanemareni. Nitko niti ne pita za nas, nema službi koje bi nas obišle, pa niti vatrogasci, a Kupa se izlila na cestu pa ne možemo do kuća, nekim je voda u dvorištu, podrumima, pa neki susjedi već satima vodu bacaju vam uz pomoć pumpi, ali voda stalno nadire. O usjevima koji plivaju da i ne govorim. Tako smo blizu oba grada, a kao neko 'slijepo crijevo' smo; ukinute su nam sve autobusne linije pa ne možemo do gradova u tjednu, na posao, djeca u školi, a sada nam je i ova poplava odsjekla od svijeta - očajni nam pišu mještani Zorkovca na Kupi i Levkušja o čemu svjedoče i njihove fotografije. Nadaju se da će vodostaj Kupe uskoro početi opadati, iako silna kiša koja ne prestaje padati od četvrtka navečer, to ne obećava.