Raste vodostaj Kupe, proglašeno izvanredno stanje: Zatvorene brojne ceste, građanima poslana upozorenja

Zbog naglog porasta vodostaja na području sliva Kupe u gornjem toku od petka ujutro su na dionicama Hrvatsko - Selo Kupa uvedene mjere izvanrednog stanja, doznaje se u Hrvatskim vodama. Na području gornjeg toka Kupe (Crni Lug - NP Risnjak) prema podacima Hrvatskih voda u posljednja 24 sata palo je 100 milimetara kiše. "Prema trenutno raspoloživim modelima, izraženiji porast vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca očekuje se danas od podneva, s mogućnošću dostizanja redovnih mjera obrane od poplava noćas oko ponoći te uvođenja izvanrednih mjera tijekom sutrašnjeg dana", rečeno je Hini u Hrvatskim vodama.

Video: Nevrijeme u Čazmi

14:03 - Iz Nacionalnog parka Risnjak izvijestili su da je cesta Podgrič - Kupari zatvorena. Upozorili su moguće posjetitelje da ne kreću prema izvoru Kupe dok se vrijeme ne stabilizira.

14:02 - Djelatnici JVP Delnice javljaju da je trenutno cesta prema Razlogama otvorena. "Mole se građani da se, ukoliko nije prijeko potrebno, ne kreću kupskom dolinom obzirom na i dalje moguću opasnost od bujica i trenutno poplavljenih dijelova na toj dionici kojima se ne može proći", stoji u objavi Grada Delnica.

14:00 - Zbog obilnih padalina, osobito u Gorskom kotaru i na području sliva rijeke Kupe, vodostaj ove rijeke u satima pred nama će se dizati, a u Karlovcu se očekuje na razini do 750 centimetara. Potvrdila je to za Radio Mrežnicu voditeljica ispostave Hrvatskih voda u Karlovcu Biljana Željeznjak.

-Takav vodostaj do 750 centimetara znači redovite mjere obrane od poplave. Vrh vodnog vala očekujemo sa subote na nedjelju u navedenim vrijednostima kad se proglašavaju ove mjere, a govorim o Kupi u Karlovcu. Korana će također imati porast, no kao i kod Mrežnice tu se ne očekuje značajniji porast.

13:00 - Grad Delnice je na Facebooku je objavio fotografije srušenog stabla i odrona koji upravo saniraju. "Neprohodna je cesta od Razloškog okruga prema Razlogama zbog odrona i srušenog stabla", napisali su.

Pozvali su građane da ako su im potrebne vreće pijeska za zaštitu od poplava, kontaktiraju broj 812-131 ili na broj 207-093.

Što se tiče trenutnog stanja obrane od poplava DHMZ je izvijestio da je na snazi izvanredno stanje za Selo Kupa i Hrvatsko, a pripremno za mjesto Zapeć

Prognoza vodostaja

SAVA: Vodostaji Save do Crnca su u porastu s tendencijom porasta. Nizvodno do hidrološke postaje Mačkovac vodostaji su u blagom porastu s tendencijom porasta, a na hidrološkoj postaji Mačkovac su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Dalje nizvodno vodostaji su u stagnaciji s tendencijom stagnacije, ali se tijekom subote i tamo očekuje porast vodostaja. Vodostaji su u domeni srednje niskih i niskih voda.

KUPA: Vodostaji Kupe su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni od visokih do niskih voda, moguć je porast vodostaja duž cijelog toka rijeke Kupe u domene visokih voda (značajne mjere obrane od poplava).

MURA I DRAVA: Vodostaji Mure do Goričana su u stagnaciji s tendencijom porasta, a dalje nizvodno su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

Vodostaji Drave do Terezinog Polja su u blagom opadanju s tendencijom blagog porasta. Nizvodno do hidrološke postaje Podravska Moslavina vodostaji su u porastu s tendencijom porasta, a dalje do Osijeka su u stagnaciji s tendencijom porasta, a dalje nizvodno su u stagnaciji s tendencijom blagog porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

DUNAV: Vodostaji Dunava su u porastu s tendencijom porasta. Vodostaji su u domeni niskih voda.

"Obilne i intenzivne oborine moguće su i danas u cijeloj zemlji, te je moguć razvoj lokalnih jačih nevremena i pojava bujičnih i urbanih poplava. Slična situacija nastavit će se i tijekom sutrašnjeg dana (subota 17. 09. 2022.). Radi oborine koja je pala i još uvijek pada na gornjem toku rijeke Kupe, došlo je do naglog porasta vodostaja te ulaska u mjere obrana od poplava s tendencijom daljnjeg porasta vodostaja. Sutra tijekom dana i u Karlovcu se očekuje ulazak u mjere obrana od poplava, a vrh vodnog vala moguć je u noći sa petka na subotu", izvijestio je DHMZ.

Oglasile se Hrvatske vode

Zbog naglog porasta vodostaja na području sliva Kupe u gornjem toku od petka ujutro su na dionicama Hrvatsko - Selo Kupa uvedene mjere izvanrednog stanja, doznaje se u Hrvatskim vodama.

Na području gornjeg toka Kupe (Crni Lug - NP Risnjak) prema podacima Hrvatskih voda u posljednja 24 sata palo je 100 milimetara kiše. "Prema trenutno raspoloživim modelima, izraženiji porast vodostaja rijeke Kupe na području grada Karlovca očekuje se danas od podneva, s mogućnošću dostizanja redovnih mjera obrane od poplava noćas oko ponoći te uvođenja izvanrednih mjera tijekom sutrašnjeg dana", rečeno je Hini u Hrvatskim vodama.

Ujedno se, kako su istaknuli, na području Sisačko-moslavačke županije, na lokacijama na kojima su u tijeku radovi sanacije šteta nastalih u potresu poduzimaju sve potrebne mjere kako u slučaju naglog porasta vodostaja rijeka Kupe i Save ne bi došlo do ugroze zaobalja.

U Hrvatskim vodama kažu da i nadalje postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava u gotovo cijeloj zemlji jer se i u narednih 36 sati očekuje oblačno vrijeme s kišom, ponegdje i grmljavinom, lokalno uz moguće izraženije pljuskove. Postupno razvedravanje i smirivanje vremenskih prilika očekuje se od nedjelje, 18. rujna, kažu u Uredu generalnog direktora Hrvatskih voda.

Crveni alaram izdan za subotu

Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda izdali su za subotu, 17. rujna crveno upozorenje za zapadnu obalu Istre, Kvarenera i Kvarnerića, Velebitskog kanala te narančasto upozorenje za Dalmaciju i riječku regiju. Na području zapadne obale Istre, Kvarenera i Kvarenerića te Velebitskog kanala očekuje se vrlo jaka i olujna, kratkotrajno i orkanska bura, prema večeri će postupno slabjeti, a s najjačim udarima vjetra od 65 do 150 km/h.



Na području Dalmacije i riječke regije očekuje se jaka i vrlo jaka, mjestimice kratkotrajno i olujna bura s najjačim udarima vjetra od 75-130 km/h.

"Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu. Budite spremni zaštititi sebe i svoju imovinu. Moguće je poplavljivanje imovine i prometne mreže. Također je moguć prekid opskrbe energijom, prekid komunikacijske mreže kao i opskrbe vodom. Opasni uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te proklizavanja na mokrim kolnicima", stoji u upozorenju DHMZ-a.