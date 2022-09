Izlila se rijeka Dobra u Ogulinu: Automobil zapeo u vodi, čovjeka izvlačio traktorist

Zbog jake kiše koja se nastavlja i danas oko 9.30 sati izlila se rijeka Dobra u Ogulinu. Policijska uprava karlovačka potvrdila je da je došlo do izlijevanja rijeke, a na terenu su vatrogasci.

-Dobra se krenula izlijevati oko 9:30, sad je već sve poplavljeno. Auto je zaglavio u vodi, došli su mu vatrogasci pomoći, ali na kraju mu je pomogao čovjek s traktorom. Zadnji put je tako bilo prije dvije-tri godine. Mi smo na sreću dovoljno daleko, ali ljudi koji žive bliže rijeci oni već znaju proces. Dižu stvari na gornje katove, pokušaju blokirati vodu kako znaju- rekla je čitateljica za 24 sata.

U uvjetima obilnih kiša na prostori sliva Gornje Dobre, u Ogulinu se rijeka Dobra izlila iz korita na cestu D42, promet je u prekidu i odvija se obilazno sukladno posebnoj prometnoj regulaciji i signalizaciji, potvrđeno je u ogulinskom Stožeru Civilne zaštite.

Zatvorena je Nazorova ulica od križanja s Križanićevom ulicom do križanja sa Ulicom Zagrad te se promet odvija obilazno Novom cestom, a gradonačelnik Ogulina Dalibor Domitrović naglašava "da je to mjesto na kojem se Dobra redovito izlijeva, čim se njen kanjon napuni".

Domitrović je Hini neposredno po završetku sjednice Stožera Civilne zaštite voda rekao da se očekuje daljnji porast Dobre, pa i više vode na cestama u samom centru grada, ali da bi uskoro trebao vodostaj početi opadati.

"Ipak mislim da veće ugroze ovaj put neće biti", ustvrdio je.

Domitrović je pozvao građane na strpljenje, te da se u slučaju ugroze jave dežurnim službama 112, HGSS-a i Javnoj vatrogasnoj postrojbi.

U Ogulinu se gradi sustav obrane od poplave, završen je dio velikih radova na budućoj retenciji, ali to sve, kaže Domitrović, još ne brani Ogulin od poplava, sve dok se ne sagradi i brana za akumulaciju.

Hrvatsku u subotu očekuje oblačno vrijeme s kišom, ponegdje i obilnijom, mjestimice i uz grmljavinu dok će na Jadranu biti i sunčanih razdoblja, no ponegdje i neverina, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar će puhati slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, mjestimice s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka, ponegdje olujna bura s orkanskim udarima, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, a na jugu u prvom dijelu dana jugozapadnjak i jugo dok će se najviša dnevna temperatura kretat između 9 i 14, na sjevernom Jadranu od 16 do 21, a na srednjem i južnom od 22 do 27 Celzijevih stupnjeva.

Zbog lokalno obilnijih oborina ponegdje se zadržava veća količina vode na kolniku, a zbog olujne bure ograničenja su na pojedinim cestama u priobalju, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba (HAK).