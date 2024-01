Mjesecima se pisalo o Putinovim problemima sa zdravljem. Sad ga je pregledao liječnik i otkrio 'dijagnozu'

Ruski liječnik pregledao je predsjednika Vladimira Putina u srijedu, tijekom njegova prva posjeta Čukotki na istoku zemlje. Šef odjela Okružne bolnice Čukotka Denis Kloss objavio je procjenu Putinovog zdravlja i rekao da je ono "izvrsno".

O Putinovom zdravlju godinama se pričalo. U listopadu 2023. stotine tisuća Rusa tražilo je informacije na najpopularnijoj tražilici u zemlji Yandex nakon što je neutemeljena glasina da je Putin doživio srčani udar dospjela na naslovnice diljem svijeta, piše Newsweek.

Kloss je Putinovo stanje ocijenio kao "izvrsno". "Veseli glas, veseo hod, zdrav razum i razmišljanje. Nijedan politički vođa na svijetu nije Putinu ni blizu", objavila je ruska državna novinska agencija RIA Novosti Klossovu izjavu u izvještaju o "dijagnozi".

Liječnik je savjetovao Putinu da se više odmara, rekavši da to igra veliku ulogu u dugovječnosti. Također je usporedio zdravlje 71-godišnjaka sa zdravljem američkog predsjednika Joea Bidena. "Dob ima kolosalan utjecaj na Bidena. Iako se čini da ima zdrav način života i prehrane, godine su definitivno uzele svoj danak", rekao je liječnik.

Putin je rekao stanovnicima Anadyra da sportu dnevno posveti dva do dva i pol sata. "Najmanje dva sata, nekad i malo više, jer tu je teretana, bazen, sve to skupa, tuširanje, dva i pol sata", rekao je. "Svaki čovjek treba znati da tome mora posvetiti vrijeme. To je jedan od najvažnijih društvenih pokazatelja razvijenosti društva", dodao je.

Inače, Putin je na predizbornoj turneji po Rusiji uoči predsjedničkih izbora u zemlji 2024. koji su zakazani za 17. ožujka. Prema ustavnim promjenama donesenim prije rata u Ukrajini, Putin bi mogao ostati na vlasti do 2036. Putin je u prosincu najavio da će se kandidirati za reizbor. Ako uspije, to bi mu bio peti mandat na mjestu ruskog predsjednika.

VIDEO Putin posjetio regiju Čukotka na ruskom Dalekom istoku