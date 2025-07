Mit o mirotvorcu Trumpu: naredio mnogo više zračnih napada od Bidena

Iako je najavljivao da će mu glavni cilj biti zaustavljanje ratova, američki predsjednik Donald Trump u pet mjeseci svojeg mandata naredio je gotovo isti broj zračnih napada u stranim zemljama kao i Joe Biden tijekom sve četiri godine mandata. Radi se o napadima na hutiste u Jemenu te džihadiste u Somaliji, Iraku, Siriji i, u najnovijem slučaju, na nuklearna postrojenja u Iranu.

Otkada se Trump vratio u Bijelu kuću, SAD je izveo 529 zračnih napada u stranim zemljama, dok je tijekom čitave četiri godine Bidenova mandata Trumpov prethodnik naredio 555 tih zračnih kampanja. To naravno znači da je, u relativnom smislu, broj Trumpovih zračnih udara mnogo veći nego u Bidenovu mandatu. Pokazuju to podaci neprofitne organizacije ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) koja se bavi proučavanjem modernih ratova. – Američka vojska postupa brže, udara snažnije i to sve radi s manje ograničenja – rekao je Clionadh Raleigh iz ACLED-a, o čijoj je studiji izvijestio britanski Daily Telegraph.

Jedno od ključnih Trumpovih obećanja bilo je da će se Amerika s njime na čelu sustezati od napada te da će zaustaviti najveće globalne ratove u kojima SAD sudjeluje neizravno, poput onih u Ukrajini i Gazi. – Svoj ćemo uspjeh mjeriti ne samo po bitkama u kojima ćemo pobijediti već i po ratovima koje ćemo završiti, a možda i najvažnije od svega, po ratovima koje nikada nećemo započeti. Taj se princip zove mir kroz snagu – rekao je Trump na svojoj inauguraciji u siječnju. U predsjedničkoj kampanji pak je govorio da bi njegov prethodnik Biden mogao dovesti svijet do trećeg svjetskog rata.

No, posljednjih mjeseci je unutar svoje stranke doživljavao sve više kritika koje pokreće izolacionistička frakcija predvođena novinarom Tuckerom Carlsonom i političkim strategom Steveom Bannonom. Oni su se naročito protivili napadima SAD-a na nuklearna postrojenja u Iranu u ime savezništva s Izraelom, a Trump ih je na kraju doista i pokrenuo, nakon nekoliko tjedana slanja nejasnih poruka hoće li to i učiniti. Najnoviji podaci, o broju zračnih napada tijekom njegova mandata, mogli bi dodatno ugroziti njegovu poziciju kod rastućeg udjela Amerikanaca koji se protive daljnjim američkim intervencijama nakon neuspješnih ratova u Iraku i Afganistanu.

Istovremeno se pokazuje da najveće pristalice Trumpova pokreta ipak podržavaju napade koje je predsjednik naredio, što vjerojatno sugerira da svoje stavove formiraju prema potezima predsjednika, a manje prema principima. Tako je čak 84% ispitanika koji se identificiraju s Trumpovim MAGA ("Učinimo Ameriku opet velikom") pokretom reklo da podržavaju američko bombardiranje nuklearnih postrojenja u Iranu, prema anketi NBC-a.

Većina Trumpovih udara zabilježena je u Jemenu, na pokret hutista, saveznika Teherana, koji još uvijek djeluju i prošlog su tjedna potopili dva broda. SAD ih je od siječnja gađao ukupno 470 puta. U Iraku su u ožujku Amerikanci gađali jednog od lidera terorističke skupine Islamske države, a slično se dogodilo i u lipnju u Siriji gdje su također gađali i ubili drugog čelnika ove nekoć moćne terorističke skupine. Američki su avioni položaje Islamske države pokretali i u Africi, odnosno u Somaliji. Neki akteri u tim zemljama tvrde da Amerikanci ne bombardiraju teroriste, već civile, i da Washington u tim zemljama čini ratne zločine, što SAD poriče.