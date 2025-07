Slučaj zbog kojeg prijeti raskol Trumpovom taboru i kraj njegove karijere? Trump: To je prljavo, ali dosadno...

„Koga zanimaju Epsteinovi spisi?", upitala je podcasterica Megyn Kelly pred rasprodanom salom na „Turning Point Summitu" – velikom kongresu konzervativnih aktivista na Floridi. Donald Trump je za vrijeme predizborne kampanje tvrdio da su visoki političari i biznismeni kao klijenti Jeffreya Epsteina zlostavljali maloljetnice te da će on, kao predsjednik, sve to učiniti javnim.

No Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država neće objaviti nove dokumente u vezi s Epsteinovim slučajem jer, kako tvrdi, takvi dokumenti jednostavno ne postoje, izjavila je prošli tjedan glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. Dodala je i da se neki postojeći materijali neće objavljivati jer su previše brutalni. No navodna „lista klijenata" iz Epsteinove mreže seksualnog zlostavljanja nije među njima, tvrdi američka vlada.

Sve je, kažu, temeljito istraženo i rezultati su već objavljeni. Dodatna pitanja o tome ministrica pravosuđa Pam Bondi nije željela komentirati ni u utorak (15.7.).

Trumpova baza je razočarana

Zbog neobjavljivanja skandaloznih detalja iz arhiva Trumpova baza je razočarana. Ultrakonzervativni influenceri poput Laure Loomer, Stevea Bannona, Brandona Tatuma i Majorie Taylor Greene već su ranije kritizirali Trumpovu vanjsku politiku i visoke državne troškove. Sada slučaj Epstein postaje nova točka razdora između Trumpove administracije i njenog političkog temelja – pokreta „Make America Great Again" (MAGA).

Na to upozorava i konzervativni komentator Tucker Carlson u podcastu s kolegicom Alex Clark: ako Trump počne izgledati kao netko tko prikriva zločine moćnih, to bi moglo označiti kraj njegove političke misije. Krivicu za to Carlson vidi u glavnoj tužiteljici Pam Bondi. Ona je nakon izbora, prema njegovim riječima, stvorila pogrešan dojam da posjeduje tisuće video-snimki Epsteina i njegovih poslovnih suradnika.

Oporbeni demokrati i dalje vrše pritisak na republikance putem parlamentarnih zahtjeva za objavljivanje svih Epsteinovih spisa. Iako su republikanci u utorak takav zahtjev blokirali većinom glasova u Predstavničkom domu, predsjednik tog doma Mike Johnson je ubrzo nakon toga u jednom intervjuu i sam pozvao na potpuno objavljivanje svih Epsteinovih dokumenata iz Ministarstva pravosuđa.

Johnson traži „transparentnost"

„Zalažem se za transparentnost", rekao je Johnson u razgovoru s konzervativnim podcasterom Bennyem Johnsonom. „Moramo sve staviti na stol i pustiti ljude da sami prosude.“ Također je pozvao Bondi da objasni određene nejasnoće u svojim izjavama o Epsteinovoj aferi. Bivši savjetnik vlade Elon Musk dodatno podgrijava političku atmosferu nizom objava na internetu o toj temi. Predsjednik Trump, s druge strane, poziva svoju stranku i birače na jedinstvo.

Trump je u utorak u Washingtonu izjavio da ne razumije fascinaciju svojih pristaša slučajem Epstein. On poznaje materijal i, kako kaže, on je „prljav, ali dosadan". Teorije zavjere i obećanja o transparentnosti u vezi s navodnim tajnim mrežama unutar američke države pomogle su Donaldu Trumpu da dođe do Bijele kuće. Sada mu prijeti da mu se sve to obije o glavu – i njemu i njegovoj stranci.