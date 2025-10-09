Misteriozni dron nad NATO bazom: Vojska u potrazi, nitko ne zna što je letjelo

U srijedu navečer, neposredno prije 19 sati, njemački je Spiegel objavio da je iznad piste NATO-ove baze u Geilenkirchenu, u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, navodno preletio dron niske visine i to unatoč strogoj zoni zabrane leta i sustavnom nadzoru područja. No, dan kasnije, glasnogovornik NATO-a izjavio je za Bild kako “nema potvrđenih dojava o prisutnosti drona” iznad baze.

Riječ je o visoko osiguranom vojnom kompleksu koji Bundeswehr štiti sofisticiranim obrambenim sustavima sposobnima za detekciju i neutralizaciju i najmanjih projektila. Ipak, izvori iz vojske priznaju da postoje tehnička ograničenja – sustavi pokrivaju ograničen radijus i primarno služe zaštiti neposredne okoline baze, piše Fenix.magazin. Svaka sumnjiva aktivnost u zraku shvaća se krajnje ozbiljno, osobito u trenutačnim okolnostima “povećane osjetljivosti”, ističu vojni dužnosnici. Dodaju, međutim, kako nije isključena mogućnost da je riječ o lažnoj uzbuni, s obzirom na iznimnu osjetljivost senzorskog sustava.

Baza u Geilenkirchenu dom je strateški važnih izviđačkih zrakoplova AWACS, ključnih za nadzor zračnog prostora na istočnom krilu Saveza. Zbog toga su odmah po dojavi o mogućem dronu na teren izašli vojna policija i civilne službe, koje su detaljno pretražile šire područje baze – no bez rezultata. Dron, kao ni njegovog eventualnog operatera, nisu pronašli. Što je točno preletjelo iznad Geilenkirchena ostaje nepoznanica. Ipak, prema navodima Spiegela, zbog strateške važnosti baze Bundeswehr je izdao interni nalog o “pojačanim sigurnosnim mjerama”.