Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 188
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NEPOZNANICA IZNAD BAZE

Misteriozni dron nad NATO bazom: Vojska u potrazi, nitko ne zna što je letjelo

Second-highest security level at Geilenkirchen NATO airfield
Foto: Christoph Reichwein/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji list
09.10.2025.
u 20:20

Ipak, prema navodima Spiegela, zbog strateške važnosti baze Bundeswehr je izdao interni nalog o “pojačanim sigurnosnim mjerama”.

U srijedu navečer, neposredno prije 19 sati, njemački je Spiegel objavio da je iznad piste NATO-ove baze u Geilenkirchenu, u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, navodno preletio dron niske visine i to unatoč strogoj zoni zabrane leta i sustavnom nadzoru područja. No, dan kasnije, glasnogovornik NATO-a izjavio je za Bild kako “nema potvrđenih dojava o prisutnosti drona” iznad baze.

Riječ je o visoko osiguranom vojnom kompleksu koji Bundeswehr štiti sofisticiranim obrambenim sustavima sposobnima za detekciju i neutralizaciju i najmanjih projektila. Ipak, izvori iz vojske priznaju da postoje tehnička ograničenja – sustavi pokrivaju ograničen radijus i primarno služe zaštiti neposredne okoline baze, piše Fenix.magazin. Svaka sumnjiva aktivnost u zraku shvaća se krajnje ozbiljno, osobito u trenutačnim okolnostima “povećane osjetljivosti”, ističu vojni dužnosnici. Dodaju, međutim, kako nije isključena mogućnost da je riječ o lažnoj uzbuni, s obzirom na iznimnu osjetljivost senzorskog sustava.

Baza u Geilenkirchenu dom je strateški važnih izviđačkih zrakoplova AWACS, ključnih za nadzor zračnog prostora na istočnom krilu Saveza. Zbog toga su odmah po dojavi o mogućem dronu na teren izašli vojna policija i civilne službe, koje su detaljno pretražile šire područje baze – no bez rezultata. Dron, kao ni njegovog eventualnog operatera, nisu pronašli. Što je točno preletjelo iznad Geilenkirchena ostaje nepoznanica. Ipak, prema navodima Spiegela, zbog strateške važnosti baze Bundeswehr je izdao interni nalog o “pojačanim sigurnosnim mjerama”.

Ključne riječi
sigurnost vojska Njemačka dron NATO

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još