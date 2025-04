Misterij nestanka Hrvata u Njemačkoj: Poslodavac ne odgovara na pozive očajne obitelji

Prije mjesec dana u Heilbronnu je nestao 43-godišnji Franjo Sabo, piše Fenix.de. Nestao je nedugo nakon dolaska u Njemačku na privremeni rad. Navodno je tamo otišao na preporuku poznanika. Nakon tri dana rada obitelj je kontaktirala voditelja agencije za zapošljavanje radnika, a on im je navodno rekao kako je Franju poslao kući autobusom. No on nikada nije stigao kući u Hrvatsku.

Obitelj, prenosi dalje Fenix, kaže da je Franji ovo prvi put u Njemačkoj, da ne zna njemački te da nije iamo ni novca. Od voditelja agencije, kažu, pokušavaju doći do neke informacije, ali ih on vrijeđa i blokira. Nestanak su prijavili i hrvatskoj i njemačkoj policiji. U PU osječko-baranjskoj potvrdili su nam da je obitelj u kontaktu s policijom.

"Franjo je dobar čovjek, nije imao nikakve probleme. Ne znamo gdje je, nitko nam ne daje jasne odgovore. Molimo svakoga tko može pomoći da kontaktira policiju, rekla je očajna sestra", rekla je očajna sestra za Fenix. I hrvatska zajednica u Njemačkoj poziva sve koji imaju kavu informaciju da se jave policiji.