Misija s ljudskom posadom nikada nije išla ovom putanjom: SpaceX u orbitu lansirao četiri osobe, među njima je i kripto milijarder

SpaceX je u ponedjeljak lansirao svoju najnoviju misiju za privatne klijente. Ovog puta svemirska letjelica Crew Dragon prevozi milijardera iz svijeta kriptovaluta i troje gostiju na višednevnom putovanju koje će orbitirati izravno iznad Sjevernog i Južnog pola Zemlje, podvig koji dosad nikada nije pokušan.

Misija, nazvana Fram2, lansirana je iz SpaceX-ovih postrojenja u NASA-inom svemirskom centru Kennedy na Floridi oko 21:46 po istočnom vremenu. Na čelu misije Fram2 nalazi se Chun Wang koji je svoje bogatstvo stekao upravljajući operacijama rudarenja Bitcoina i platio SpaceX-u neotkrivenu svotu novca za ovo putovanje.

Uz njega su norveška filmska redateljica Jannicke Mikkelsen, njemačka istraživačica robotike Rabea Rogge i australski avanturist Eric Philips. Nakon polijetanja s Floride, SpaceX-ova raketa Falcon 9 morala je letjeti prema jugu, prateći put kojim nikada prije nije putovala misija s ljudskom posadom, piše CNN.

Planirana putanja leta za Fram2 vodila je kapsulu s posadom iznad Kube i Paname dok je raketa usmjeravala svemirsku letjelicu prema orbiti. Nekoliko minuta nakon polijetanja, prvi stupanj rakete Falcon 9, koji pruža početni nalet snage pri uzlijetanju, odvojio se od drugog stupnja rakete i krenuo natrag prema slijetanju na pomorsku platformu.

First views of Earth's polar regions from Dragon pic.twitter.com/3taP34zCeN