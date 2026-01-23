Prva reakcija Bijele kuće nakon sastanka Ukrajine, Rusije i SAD-a: Evo što su poručili

Ukrajina i Rusija održale su u petak zajedničke mirovne razgovore uz sudjelovanje Sjedinjenih Država, što je prvi trilateralni sastanak otkako je Kremlj prije gotovo četiri godine pokrenuo punu invaziju. Razgovori u Abu Dhabiju uslijedili su nakon maratonskih noćnih pregovora u Kremlju između izaslanika predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina. Trump se ranije u četvrtak sastao s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Dvodnevni sastanak u Ujedinjenim Arapskim Emiratima označava obnovljeni napor za postizanje dogovora nakon mjeseci prekida i ponovnih pokušaja diplomacije. Jedan je dužnosnik Bijele kuće za NBC News izjavio: „Današnji trilateralni sastanak u Abu Dhabiju između SAD-a, Ukrajine i Rusije bio je produktivan. Razgovori će se nastaviti sutra.”

Zelenski je u petak ocijenio kako su razgovori „važni, jer dugo nije bilo takvih trilateralnih formata”, no upozorio je da je „još prerano za zaključke”. Ključno je pitanje i dalje budućnost teritorija na istoku Ukrajine, a Moskva zasad ne pokazuje znakove popuštanja u svojim tvrdim zahtjevima.

Kremlj je u petak poručio da bi ukrajinske snage morale napustiti područje kako bi bilo moguće postići bilo kakav dogovor o završetku rata. Zelenski je najavio trilateralne razgovore u Abu Dhabiju nakon sastanka s Trumpom na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, u Švicarskoj. Trump je u četvrtak rekao da se dogovor možda „približava”. Samo nekoliko sati kasnije, Putin se sastao s Trumpovim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom Jaredom Kushnerom.

Putinov savjetnik za vanjsku politiku, Jurij Ušakov, novinarima je rekao da je sastanak bio „izuzetno sadržajan, konstruktivan, a rekao bih i iznimno iskren i pun povjerenja”, te da je „koristan u svakom pogledu i za nas i za američku stranu”. Witkoff je u četvrtak u Davosu izjavio da su pregovori „svedeni na jedno pitanje”. Iako nije precizirao o čemu je riječ, mnogi su to protumačili kao teritorijalne ustupke Ukrajine.

Rusija je jasno dala do znanja da želi cijelu istočnu regiju Donbasa, koju Ukrajina još djelomično kontrolira. Kijev je odbio predati bilo koji teritorij koji i dalje drži, što je dovelo do zastoja i zacementiralo pregovore. U razgovoru s novinarima putem WhatsAppa u petak ujutro, Zelenskij je rekao da je pitanje Donbasa „ključ” te da će ga trilateralna skupina u Abu Dhabiju raspraviti u nadolazećim danima. Trilateralni sastanak bio je „korak” prema okončanju rata, rekao je Zelenskij, dodavši: „Ne stojimo u mjestu.”

No Ušakov je nakon sastanka u Kremlju ponovio da su Putinovi teritorijalni zahtjevi nepromijenjeni te da bez rješavanja teritorijalnog pitanja „nema nade za postizanje dugotrajnog sporazuma”. Na pitanje želi li Rusija potpunu kontrolu nad Donbasom, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je „pozicija Rusije dobro poznata, Ukrajina i ukrajinske oružane snage moraju napustiti teritorij Donbasa i povući se odatle. To je vrlo važan uvjet. Postoje i drugi nijansirani elementi koji su i dalje na pregovaračkom dnevnom redu.”

Trump je ranije zagovarao ideju o slobodnoj gospodarskoj zoni u Donbasu. Na pitanje mogu li razgovori u Abu Dhabiju dovesti do trilateralnog sastanka između Putina, Zelenskog i njega samog, Trump je novinarima u četvrtak kasno navečer rekao: „Bilo kada da se sastanemo, dobro je. Ako se ne sastanete, ništa se neće dogoditi.” Dodao je da očekuje da će Putin popustiti, jer „svi popuštaju da bi se dogovor postigao”. Oba čelnika, ruski i ukrajinski, želi dogovor, istaknuo je Trump.

Zelenski je rekao da će ukrajinsku delegaciju predvoditi njegov glavni pregovarač Rustem Umerov te novi šef Ureda predsjednika Kyrylo Budanov. U trenutku kada ulaze u pregovore, mnogi stanovnici ukrajinskog glavnog grada i dalje su suočeni s nestancima struje i grijanja u smrznutim temperaturama, tjednima nakon snažnog ruskog napada. Dok je Zelenskij poslao svoje najviše dužnosnike u Abu Dhabi, ruska delegacija nije djelovala jednako moćno.

Ušakov je u petak najavio da će se trostrani razgovori fokusirati na „sigurnosna pitanja”, te da će rusku delegaciju voditi načelnik vojne obavještajne službe, admiral Igor Kostjukov. Putinov gospodarski izaslanik Kiril Dmitrijev, rekao je, zasebno će se sastati s Witkoffom. Peskov je u petak na dnevnom brifingu za NBC News rekao da će u ruskoj delegaciji biti i neimenovani „vojni predstavnici”.